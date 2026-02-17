Cambios en Viceministerio de Política Comercial: gobierno anuncia renovación de autoridades

Suscríbete a nuestros canales

El Ejecutivo Nacional oficializó cambios importantes en el área de comercio exterior, destacando que los cambios en Viceministerio de Política Comercial buscan fortalecer la estrategia de inserción de productos venezolanos en mercados internacionales.

La decisión se formalizó a través del Decreto Presidencial Nº 5.245, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.984, con fecha del 9 de febrero de 2026.

Entre las designaciones principales, está Andreína Tarazón Bolívar quien asume el cargo de viceministra de Política Comercial Internacional.

Simultáneamente, dirige la Fundación Instituto Marca País, integrando la proyección de la identidad económica del país con la operatividad comercial en el extranjero.

El decreto también nombra a Johann Carlos Álvarez Márquez como viceministro de Promoción de Exportaciones y a Coromoto Godoy Calderón como presidenta encargada de la Agencia de Promoción de Exportación S.A..

