La inadvertida infracción por la que podrías pagar hasta $200 en Texas: la norma que todo conductor debe conocer

Suscríbete a nuestros canales

Para muchos conductores en Texas, colgar rosarios, dados, banderas o incluso el permiso de estacionamiento para personas con discapacidad en el retrovisor es una costumbre común.

Sin embargo, lo que parece una decoración inofensiva es, bajo la ley estatal, una causa probable para una parada de tráfico y una sanción económica.

A fecha de febrero de 2026, las autoridades de transporte han intensificado las advertencias debido al incremento de incidentes por distracción visual.

Aquí te explicamos los detalles técnicos de la ley y cómo protegerte.

¿Qué dice exactamente la ley en Texas?

La normativa que rige esta práctica se encuentra en el Código de Transporte de Texas, Sección 547.613, titulada "Restricciones sobre Ventanas y Espejos".

Aunque la ley se enfoca principalmente en el polarizado de vidrios, establece claramente que un conductor no puede operar un vehículo si tiene "algún objeto o material que obstruya o reduzca la visibilidad del conductor a través del parabrisas".

Detalle clave: la ley no necesita que el objeto sea grande; si el oficial a cargo considera que el movimiento o el tamaño del adorno interfiere con tu campo de visión, tiene la base legal para detener el vehículo.

+ En Texas, los soportes con ventosa pegados al centro del parabrisas también entran en esta categoría de obstrucción. Es preferible usar soportes que se enganchen a las rejillas del aire acondicionado.

Multas y consecuencias: ¿Cuánto podrías pagar?

En Texas, esta infracción se clasifica generalmente como una contravención de Clase C.

Costo de la multa: el monto puede variar según el condado, pero suele oscilar entre los $150 y $200 dólares, incluyendo las costas judiciales.

el monto puede variar según el condado, pero suele oscilar entre los $150 y $200 dólares, incluyendo las costas judiciales. Impacto legal: como señaló el abogado Kevin Acevedo, al portal de EV Houston, esta falta por sí sola no deriva en un arresto.

No obstante, para la comunidad inmigrante, una parada de tráfico por un motivo tan simple puede llevar a la revisión de otros documentos (licencia, seguro o estatus), convirtiendo un adorno en un problema mayor.

El error común con el permiso de discapacidad

Uno de los motivos de infracción más frecuentes es el uso incorrecto del cartel de estacionamiento para personas con discapacidad.

Uso correcto: Debe colgarse del retrovisor solo cuando el vehículo está estacionado. Uso incorrecto: Conducir con el cartel colgado es una violación doble: obstrucción de la vista y uso indebido de señalización en movimiento. Las autoridades recomiendan guardarlo en el compartimento de guantes mientras el auto esté en marcha.

Intervención y aplicación en Texas:

En ciudades con alto tráfico como Houston, Dallas y San Antonio, los oficiales de policía utilizan esta normativa como una herramienta de seguridad vial.

Según datos de seguridad pública, cualquier objeto que oscile en el retrovisor puede crear un "punto ciego dinámico", ocultando peatones o ciclistas en momentos críticos.

En la práctica: es poco común que un oficial te detenga “exclusivamente” por un rosario pequeño, pero si el objeto es voluminoso o si el oficial busca una razón para inspeccionar el vehículo, la ley 547.613 le otorga la autoridad total para hacerlo.

+ Recomendación preventiva: mantén el área del parabrisas totalmente despejada. Una visión clara no solo te ahorra una multa, sino que también elimina excusas legales para una inspección no deseada.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube