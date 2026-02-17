Marco Rubio advierte sobre las visas: "No son un derecho y pueden ser revocadas"

Suscríbete a nuestros canales

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, detalló la normativa vigente del Departamento de Estado sobre la permanencia de ciudadanos extranjeros en suelo estadounidense. Durante su reciente visita oficial a Hungría, el representante de la diplomacia norteamericana explicó que la posesión de un visado es una concesión sujeta al cumplimiento de los intereses y la seguridad del país.

“Lo cierto es que las visas no son un derecho. Lo he dicho repetidamente. No sé por qué a algunos les cuesta tanto comprenderlo, así que permítanme repetirlo. Una visa… nadie tiene derecho a una visa. No existe un derecho constitucional a una visa”, declaró Rubio.

Condiciones para la nulidad de visados a extranjeros

La política del Departamento de Estado establece que las visas para estudiantes, turistas o periodistas funcionan únicamente como permisos temporales de entrada. Según la directriz comunicada por Rubio, el Poder Ejecutivo tiene la facultad de anular estos documentos si las actividades del portador se consideran contrarias al bienestar de la nación.

“Si identifico a alguien que creo que está presente, alguien que no lo está, que es un visitante, un invitado a Estados Unidos, y determinamos que su presencia en nuestro país representa una amenaza para nuestra política exterior, para nuestra seguridad nacional, le retiraremos la visa. Le retiraremos la visa”, agregó.

Jurisdicción ejecutiva y límites de los tribunales

En cuanto al papel del sistema judicial en la gestión de visados, Rubio aclaró que la política exterior es competencia exclusiva del Gobierno. El funcionario descartó que los jueces tengan autoridad para interferir en estas decisiones administrativas.

“Ningún juez le va a decir al Poder Ejecutivo cómo llevar a cabo la política exterior, porque eso no les compete a los jueces. Eso le corresponde al Poder Ejecutivo”, afirmó el secretario de Estado. Finalmente, aclaró que, mientras el Departamento de Estado invalida los documentos, otras agencias federales son las encargadas de ejecutar los procesos de expulsión física del territorio.

