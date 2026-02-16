¿Vuelas pronto? Esta es la razón por la que podrías perder tu vuelo en Washington DC

Suscríbete a nuestros canales

La parálisis financiera del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) obliga desde este sábado a miles de agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) a operar sin recibir salario.

A diferencia de crisis anteriores, esta interrupción afecta específicamente a la seguridad fronteriza y aeroportuaria, mientras que los controladores aéreos mantienen su presupuesto vigente hasta finales de septiembre.

Esta distinción técnica es importante, ya que reduce la probabilidad de cancelaciones masivas inmediatas según informa Los Ángeles Times.

Sin embargo, expertos advierten que el malestar acumulado del personal podría acelerar la saturación de los puntos de control en las terminales más concurridas del país.

Causas

El estancamiento político en Washington surge tras la exigencia de legisladores demócratas de imponer restricciones severas a las operaciones migratorias federales, una respuesta directa a los recientes incidentes fatales en Minneapolis.

Mientras el Congreso entra en un receso de diez días, la operatividad de los aeropuertos queda en manos de un personal que aún recuerda el impacto económico del último cierre prolongado.

Las asociaciones de turismo anticipan que la falta de fondos prolongará las filas de revisión, especialmente si las ausencias de agentes comienzan a multiplicarse en aeropuertos con infraestructuras limitadas.

Recomendaciones

Para evitar contratiempos, los especialistas recomiendan a los pasajeros llegar a las terminales con una antelación superior a la habitual y verificar los tiempos de espera en los sitios web oficiales antes de salir de casa.

La revisión del equipaje facturado también podría sufrir demoras críticas "entre bastidores", lo que obligaría a las aerolíneas a retrasar salidas para asegurar que todos los viajeros logren abordar.

Mantener un embalaje estricto, evitando líquidos prohibidos o artículos restringidos, resulta importante para agilizar un proceso de inspección que actualmente funciona bajo una presión laboral y financiera sin precedentes

