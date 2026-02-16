Así puede actualizar su certificado de manipulación de alimentos ante el SACS: pasos para el tramite en línea

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria (SACS) facilitó los procesos para que los trabajadores del sector alimentario mantengan sus documentos al día.

Ahora, quienes posean un certificado de manipulación de alimentos emitido antes de junio de 2024 pueden realizar la actualización de forma digital, agilizando un trámite que anteriormente requería mayor presencialidad.

Pasos para la actualización

Para cumplir con este requisito, el usuario solo debe seguir los siguientes pasos:

Ingresar al sistema oficial.

Seleccionar la opción de actualizar y completar los datos solicitados.

Reimprimir el documento.

Una vez obtenido el nuevo certificado, es posible verificar su validez al instante escaneando el código QR impreso, lo que da acceso directo a la consulta pública de la institución.

¿Por qué es obligatorio este certificado?

El certificado emitido por el SACS es una herramienta clave para blindar la salud de los consumidores. Su meta principal es prevenir las enfermedades transmitidas por alimentos (ETA), asegurando que cualquier persona que manipule productos comestibles conozca las normas de higiene necesarias para que la comida llegue a la mesa en perfectas condiciones.

Más allá de la seguridad sanitaria, este documento es un mandato legal indispensable. Ningún negocio dedicado a la preparación o servicio de comidas puede operar legalmente en el país si su personal no cuenta con esta acreditación vigente.

Pasos para tramitarlo por primera vez

Si usted se incorpora por primera vez al sector de alimentos, debe seguir estos pasos en la plataforma SIACVISA:

Ingrese al portal web y cree un perfil de usuario con sus datos básicos.

Seleccione la opción para solicitar el certificado de manipulación de alimentos y verifique que su información sea correcta.

Cancele el monto del trámite a través de las opciones bancarias disponibles (Banco de Venezuela, Banesco, Banco del Tesoro, entre otros).

Tras confirmar el pago, recibirá un correo con los detalles de fecha y lugar para asistir al curso de capacitación oficial.

Una vez aprobado el curso, entre nuevamente al sistema para descargar, guardar e imprimir su certificado digital.

