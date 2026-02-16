¿Vives en uno de estos estados? Prepárate para una semana de tornados y clima extremo en EEUU

Suscríbete a nuestros canales

Una serie de sistemas meteorológicos extremos está manteniendo en vilo a gran parte de los Estados Unidos esta semana.

Después de un fin de semana de San Valentín que estuvo marcado por al menos nueve tornados en el sur del país, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y el Centro de Predicción de Tormentas (SPC) de la NOAA están advirtiendo que la inestabilidad atmosférica seguirá, moviendo el peligro hacia la costa oeste y el sureste.

Estados bajo vigilancia por la alerta de tornados: ¿Dónde está el peligro?

Según el último informe del Storm Prediction Center (SPC) que se emitió este lunes 16 de febrero, la actividad de tormentas severas se está concentrando en dos frentes principales.

Las autoridades están instando a la población a mantenerse alerta en las siguientes regiones:

California: El estado enfrenta un riesgo marginal de tormentas severas. El SPC advierte que el paso de un frente frío profundo sobre las áreas costeras del centro y sur de California, incluyendo San Francisco y Los Ángeles, podría traer ráfagas de viento dañinas y la posibilidad de tornados breves y aislados durante la tarde y noche de este lunes.

Florida y Georgia: Aunque el sistema principal que afectó el Golfo el fin de semana está perdiendo fuerza, todavía hay condiciones que podrían generar tormentas fuertes en el norte-central de Florida y el sureste de Georgia.

Según fuentes oficiales de la NOAA, no se descarta la posibilidad de una circulación tornádica breve en estas áreas.

Misisipi, Luisiana y Texas: Estos estados comenzaron la semana evaluando los daños tras confirmarse al menos cinco tornados de categoría EF-1 que tocaron tierra el sábado, causando cortes de energía y daños estructurales en condados como Lincoln y Lawrence.

Análisis del pronóstico para la semana

El meteorólogo del SPC, Brian Bentley, destacó en el informe técnico que la combinación de un chorro de aire de niveles medios de más de 100 nudos y la profundización de un sistema de baja presión en California son los motores de la alerta actual.

"Aunque la inestabilidad es débil, la fuerte convergencia de vientos a lo largo del frente frío en la costa del Pacífico es suficiente para generar rotaciones peligrosas", indica el reporte oficial.

Para el martes 17 y miércoles 18 de febrero, los modelos meteorológicos que hemos consultado en The Weather Channel y el NWS indican que el riesgo de tiempo severo se moverá hacia el Valle del Missouri y el Medio Oeste superior, a medida que el sistema proveniente de la costa oeste avance hacia el interior del país.

Medidas de seguridad recomendadas por las autoridades meteorológicas

Las autoridades locales y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) están instando a los residentes de los estados mencionados a seguir estas recomendaciones:

Identificar un refugio: Encuentra la habitación más interna en el nivel más bajo de tu hogar (preferiblemente un sótano).

Monitoreo constante: Sintoniza radios del tiempo de la NOAA o utiliza aplicaciones móviles que tengan alertas activas.

Evitar desplazamientos: Si te encuentras en un vehículo durante una alerta de tornado, busca un edificio sólido de inmediato; nunca te refugies bajo un puente o paso elevado.

La temporada de tornados de 2026 ha comenzado con una actividad inusual en febrero, impulsada por patrones climáticos que los científicos de la NOAA están monitoreando de cerca para emitir alertas tempranas.

