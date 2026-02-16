Hombre muere arrollado por un tren Brightline: trató de cruzar por las vías

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre, de unos 30 años de edad, murió luego de que su vehículo fuera impactado por un tren Brightline.

De acuerdo con el reporte de Miami Diario, el fatal incidente se registró en horas de la noche del viernes en Wynwood, específicamente en la intersección de Northeast 1st Avenue y 29th Street, la misma zona donde días atrás un tren chocó contra un robot de delivery.

La víctima fue trasladada de urgencia al Ryder Trauma Center en estado extremadamente crítico, luego del impacto que ocurrió cuando intentaba cruzar por las vías del tren.

Falleció tras ser arollado por el tren Brightline

Lamentablemente, las autoridades confirmaron su fallecimiento poco tiempo después debido a la gravedad de las heridas que sufrió.

La Policía de Miami informó que los sistemas de seguridad ferroviaria funcionaban correctamente en el momento del arrollamiento.

Tanto las luces de advertencia como las barras de cruce estaban activas cuando el peatón intentó cruzar las vías.

Hasta el momento se desconoce la identidad del fallecido y las causas exactas que lo llevaron a la trayectoria del tren. Los detectives locales mantienen una investigación abierta para esclarecer los detalles de este incidente.

Robot delivery destruido por un tren

A mediados del mes pasado, un robot de reparto de comida terminó destruido tras quedar atascado en las vías del tren, testigos informaron que no lograron intervenir antes de que el tren impactara el dispositivo.

Los presentes observaron el momento cuando el robot fue aplastado en el impacto, lo que provocó una detención temporal a lo largo de la ruta de Brightline.

“Da miedo”, dijo una residente de la zona. “Me alegra que solo haya sido un robot, pero necesita manejarse mejor”, añadió.

El incidente avivó las crecientes preocupaciones de los ciudadanos a medida que los robots de reparto de comida se vuelven más comunes en el sur de Florida, incluyendo Fort Lauderdale, Brickell, el centro de Miami y Miami Beach.

