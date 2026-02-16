Esperó a que su novio se durmiera para asesinarlo: Cicpc captura a la agresora

Suscríbete a nuestros canales

Una mujer de 34 años de edad resultó detenida como presunta responsable por el asesinato de su pareja sentimental, un joven de 19 años.

De acuerdo con el reporte del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), la mujer, quien responde al nombre de Rebeca Yoselin Mora Núñez, mantenía una relación conflictiva con su pareja, Alfredo Infante, quien era 15 años menor que ella.

El director nacional del organismo policial, Douglas Rico, detalló que la convivencia entre ambos estaba marcada por constantes discusiones, las cuales a menudo se tornaban violentas.

Mató a su novio tras una acalorada discusión

El día del crimen, la pareja habría sostenido un nuevo altercado, tras el cual la mujer esperó un momento de vulnerabilidad del joven para atacarlo.

Según el reporte oficial del incidente, Mora Núñez esperó a que el joven se quedara dormido para tomar un arma blanca, con la que le propinó múltiples puñaladas a su pareja.

Infante murió en la escena, como consecuencia de las heridas que sufrió.

Capturan a la agresora

Posteriormente, funcionarios adscritos a la Delegación Municipal Mariño, lograron el esclarecimiento del homicidio del joven de 19 años, ocurrido el pasado 5 de febrero en el estado Aragua.

El hecho ocurrió específicamente en la comunidad El Venerable, calle Ciudad Tablita del municipio Francisco Linares Alcántara.

La captura de la agresora se realizó en las cercanías del lugar donde ocurrió el crimen.

La mujer quedó a la orden del Ministerio Público del estado Aragua, organismo que se encargará de continuar con el proceso judicial correspondiente por el delito de homicidio.

