Día de "Donación Comunitaria" de alimentos en Nueva York: únicamente este lunes 16 de febrero

Polymarket ha dado un giro inesperado a su presencia en la ciudad al abrir una tienda de comestibles completamente gratuita. Ubicada en el 137 South 7th Avenue, en Manhattan, esta iniciativa permite que cualquier residente entre y llene una bolsa con productos básicos, desde alimentos frescos hasta artículos de despensa, sin necesidad de pasar por caja. El proyecto, diseñado para mitigar el impacto de la inflación, ha generado largas filas de personas que buscan aprovechar la oportunidad antes de que se agoten las existencias.

La tienda "The Polymarket", situada en la 137 7th Avenue South, concluirá su jornada especial mañana lunes 16 de febrero, como parte de un Permisos de "Pop-up" o tienda temporal.

En Nueva York, es mucho más fácil abrir una tienda por unos pocos días que un negocio permanente. Al firmar un contrato de arrendamiento a corto plazo en el 137 South 7th Avenue, solo necesitaron cumplir con los códigos de edificación y salud estándar, sin pasar por el largo proceso de licencias de supermercados estatales.

Este lunes 16 de febrero será el "Día de Donación Comunitaria". Entre las 12:00 pm y las 6:00 pm, la tienda recibirá alimentos no perecederos de ciudadanos que quieran colaborar. Todo lo recolectado será entregado a organizaciones aliadas para combatir el hambre en otros barrios.

Shayne Coplan, el CEO de Polymarket, comentó a cerca de esta iniciativa filantrópica que busca dar publicidad a su compañía de criptomonedas:

"Este lunes cerramos con una jornada de donaciones porque queremos que el espíritu de este mercado continúe. No se trata solo de dar, sino de crear un ciclo donde los vecinos también se ayuden entre sí. Ha sido nuestra carta de amor a Nueva York".

Sin cobro, pero con registro

Para llevarte los víveres, no tienes que pagar ni un centavo, pero la empresa busca que te familiarices con su marca. En muchos de estos eventos "pop-up" (temporales), los organizadores invitan a los asistentes a descargar la aplicación o a seguir sus redes sociales. No es un requisito obligatorio para comer, pero es el objetivo final: convertir a un vecino que busca comida en un usuario de su plataforma tecnológica.

Al ser una empresa que maneja datos y predicciones, la mayor compensación que reciben es la exposición mediática. Cada persona que hace fila, que se toma una foto con la bolsa de "The Polymarket" o que menciona el lugar en redes sociales, le está dando a la marca una publicidad que valdría millones de dólares en anuncios de televisión.

El Factor Zohran Mamdani

El nuevo alcalde, Zohran Mamdani (quien asumió tras la salida de Eric Adams), llegó al poder con la promesa de abrir supermercados públicos para bajar los costos de la comida. Polymarket se adelantó a la idea del alcalde y abrió el suyo propio, pero gratis. Para la alcaldía, oponerse a una empresa que está regalando comida y donando un millón de dólares al Banco de Alimentos sería un "suicidio político".

Al presentar el proyecto como una "donación comunitaria" y no como un negocio de venta, evitan muchos impuestos y regulaciones comerciales que aplican a las tiendas que sí cobran:

"He sido claro con los organizadores: este servicio debe ser digno y sin condiciones. No se puede obligar a un neoyorquino con hambre a registrarse en una plataforma de apuestas para recibir pan. Hasta ahora, el reporte que tenemos es que la entrega es voluntaria y sin coacción", dijo el Alcalde de New York.

