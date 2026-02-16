Banco de Venezuela abrirá su mercado cambiario el lunes y martes de Carnaval: estos son los horarios

Suscríbete a nuestros canales

El Banco de Venezuela (BDV) mantendrá operativo su sistema de divisas durante los días feriados de lunes 16 y martes 17 de febrero de 2026. La institución financiera habilitará el acceso al mercado cambiario para personas naturales con el objetivo de garantizar la disponibilidad de moneda extranjera durante el asueto.

La plataforma estará disponible para los usuarios a partir de las 8:00 a.m. de este lunes y martes de Carnaval. De acuerdo con las especificaciones técnicas del banco, la gestión de compra de divisas se realizará "exclusivamente a través de la BDVApp".

Para completar la transacción, los clientes deben seguir la ruta: Divisas / Compra, donde deberán ingresar el monto deseado para procesar la operación de forma inmediata, informó BancayNegocios.

Límites de compra y uso de fondos

El mecanismo digital permite transacciones que van desde 1 hasta 1.000 dólares por cada operación realizada. Las autoridades del banco señalaron que los fondos adquiridos se reflejarán directamente en el saldo del cliente:

"Las divisas serán abonadas directamente en la Cuenta en Divisas para ser utilizadas exclusivamente en medios de pagos electrónicos nacionales e internacionales".

Configuración de cuenta de respaldo

Como parte de las funcionalidades de la aplicación, el usuario tiene la opción de establecer una Cuenta de Respaldo en Divisas. Este sistema funciona de manera automatizada: "se debita automáticamente el monto equivalente de tus divisas, para completar tu compra si ya no cuentas con bolívares disponibles".

En cuanto al alcance de los instrumentos financieros de la entidad, reportes del sector bancario señalan un crecimiento en la emisión de plásticos para consumos en el exterior. Fuentes consultadas recientemente por Banca y Negocios indicaron que "el BDV ya ha otorgado más de un millón de tarjetas internacionales".

