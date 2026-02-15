Reportan crecida del río Guanare en Portuguesa: suspenden actividades de Carnaval en la zona

Suscríbete a nuestros canales

Una crecida repentina del Río Guanare, en Portuguesa, por las intensas lluvias en las montañas del Biscucuy, provocaron la suspensión de las actividades recreativas de Carnaval en la zona.

El agua sorprendió a los ciudadanos que se encontraban en las inmediaciones del puente de la Troncal 05, una zona de alta concurrencia turística, y la fuerza de la corriente aumentó en pocos minutos, afectando la infraestructura logística instalada para las festividades.

Según los reportes locales, difundidos por el medio local Nueva Prensa, el nivel del río alcanzó a cubrir una tarima de eventos y rodeó un camión cisterna de la Gobernación de Portuguesa. El avance del agua obligó a varias personas a subir a los techos de sus vehículos para evitar ser arrastrados por la corriente.

Despliegue de rescate y seguridad

Ante la inundación del área recreativa, los organismos de seguridad activaron protocolos de extracción rápida. Funcionarios de Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos coordinaron el operativo para rescatar a las personas que quedaron atrapadas en los puntos críticos del río.

El operativo se centró en la evacuación de los ciudadanos que se refugiaron sobre unidades de transporte y en zonas elevadas de la ribera. Hasta el momento, las autoridades mantienen el despliegue para verificar la seguridad de todos los visitantes y trabajadores del sector.

Suspensión de actividades recreativas

Como medida de control de daños y prevención de futuros incidentes, el gobierno local anunció la "suspensión definitiva de todas las actividades recreativas programadas en la zona". La restricción se mantendrá vigente mientras persistan las condiciones climáticas inestables en las zonas altas que alimentan el cauce del río.

