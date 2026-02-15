Fiscal General procesa a adoptante por abandono de gatos: estos son los detalles

Suscríbete a nuestros canales

La investigación se inició tras denuncias sobre la presunta desaparición de varios felinos que habían sido entregados bajo la figura de adopción responsable.

El caso tomó relevancia luego de que el Ministerio Público confirmara acciones penales contra Margarita Rodríguez.

Delitos señalados por la Fiscalía

Según la información oficial, la ciudadana enfrenta cargos por maltrato animal en la modalidad de abandono y apología del delito.

Dichas acusaciones se relacionan con supuestas irregularidades en el manejo y custodia de animales domésticos que estaban bajo su responsabilidad. El Ministerio Público destacó que el proceso se desarrolla conforme a la normativa vigente en materia de protección animal.

La Fiscalía 86 Nacional asumió el caso y solicitó ante el Tribunal de Control la aplicación de medidas precautelativas.

Como parte de las actuaciones oficiales, se logró ubicar y rescatar cuatro felinos, los cuales actualmente permanecen bajo resguardo seguro. Las autoridades continúan verificando si existen otros animales involucrados en el caso y mantienen abiertas las averiguaciones correspondientes.

