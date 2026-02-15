Condenan a entrenador de fútbol tras admitir abusos contra multiples menores: revelan su modus operandi

Suscríbete a nuestros canales

El Tribunal 3° de Juicio del estado Bolívar dictó una sentencia contra un hombre de 44 años, tras admitir su culpabilidad en el abuso sexual de seis menores de edad.

De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio Público, el acusado está identificado como Wilmer Javier Mayorga, de 44 años, quien aprovechaba su cargo como profesor de fútbol en la localidad de Upata para ganarse la confianza de las víctimas.

El proceso de investigación

Las investigaciones determinaron que los hechos ocurrieron desde enero de 2020. El agresor utilizaba su posición de autoridad y atraía a los niños a su casa en Upata, con la promesa de prestarles videojuegos; una vez allí, sometía a los menores, cuyas edades se encontraban entre los 6 y los 13 años.

El caso salió a la luz tras una denuncia presentada ante el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. A partir del testimonio de una de las víctimas, las autoridades de la Fiscalía 10ª lograron identificar otros cinco casos con el mismo modo de operar.

La confesión del propio Mayorga durante el juicio permitió que el proceso legal fuera más rápido y se dictara la sentencia.

Cargos y centro de reclusión

La justicia venezolana ratificó los cargos por delitos de abuso sexual con y sin penetración de forma continuada.

Según la sentencia, el exentrenador deberá cumplir la totalidad de su condena de 24 años en la sede de la policía regional de Guaiparo, ubicada en San Félix, garantizando así justicia para las familias afectadas en la región.

