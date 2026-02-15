Descubren millonario cargamento de droga en Táchira; Cicpc toma control del caso

Suscríbete a nuestros canales

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) logró un importante operativo en el estado Táchira, tras descubrir un millonario cargamento de drogas que estaba siendo transportado de manera ilegal.

La acción, coordinada por la Delegación Municipal La Grita, permitió incautar más de 500 kilogramos de sustancias ilícitas y detener al principal sospechoso.

Durante la inspección, los efectivos aseguraron 24 sacos con un total de 567,001 kilogramos de drogas, compuestos principalmente por cocaína y marihuana.

El operativo comenzó cuando un vehículo particular fue detectado intentando evadir un control policial. Ante la actitud sospechosa del conductor, los oficiales iniciaron una persecución que finalizó con la colisión del automóvil contra un camión tipo plataforma. Tras el choque, el conductor fue detenido y quedó a disposición del Cicpc.

Además de la droga, los detectives retuvieron otros objetos que podrían ser claves para identificar redes de distribución y posibles cómplices del detenido.

Estos elementos ahora forman parte del expediente que será analizado por la Fiscalía Vigésima Novena del Ministerio Público, que llevará el caso y decidirá sobre las posibles imputaciones.

El estado Táchira ha sido identificado históricamente como un punto de tránsito estratégico para el narcotráfico, debido a su cercanía con Colombia y la existencia de rutas terrestres y fronterizas.

