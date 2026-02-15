¿Lloverá este domingo? Inameh advierte sobre el pronóstico para las próximas horas

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) emitió el reporte oficial para este domingo 15 de febrero, señalando un día de contrastes climáticos en todo el país.

Según el instituto, aunque la mañana comenzó con cielos despejados en gran parte de Venezuela, se espera que después del mediodía aumente la nubosidad y se registren lluvias en varias regiones.

El calor será el protagonista en las zonas costeras y occidentales, con temperaturas que alcanzarán niveles elevados.

¿Dónde lloverá este domingo?

Las regiones donde se esperan las precipitaciones más fuertes, incluso con algunos rayos y truenos, son los Andes, el sur del lago de Maracaibo y el estado Amazonas.

También habrá chubascos de variada intensidad en el centro y occidente del país, por lo que se recomienda a los habitantes de estas zonas tomar previsiones si tienen actividades al aire libre.

Pronóstico para la Gran Caracas

En la Gran Caracas predomina un clima mayormente soleado, aunque no se descartan algunas lloviznas pasajeras en las zonas de montaña y al este de Miranda durante la mañana.

Las temperaturas en la capital serán agradables, moviéndose entre los 18°C y los 27°C, acompañadas de una brisa constante que ayudará a refrescar el ambiente durante la jornada.

Temperaturas máximas y zonas calurosas

El calor se sentirá con fuerza en ciudades como Coro y Barcelona, donde los termómetros marcarán hasta 38°C. Por su parte, La Guaira y Maracay también registrarán un ambiente caluroso con máximas de 37°C.

En el otro extremo, el lugar más fresco del país según el reporte oficial es Mérida, donde la temperatura mínima bajó hasta los 7°C durante la madrugada.

A su vez, las playas de las Dependencias Federales tendrán un domingo mayormente despejado tras unas leves lloviznas matutinas, lo que las hace ideales para el descanso.

En cuanto a los Llanos Centrales, se espera un cielo con poca nubosidad y mucho sol durante la tarde, manteniendo un clima seco y estable para cerrar el día.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube