Saren en línea: qué hacer si tu partida de nacimiento no aparece en el sistema

Cuando el sistema de Saren en línea indica que tu partida de nacimiento no se encuentra, el trámite no se cancela, sino que cambia de modalidad: pasa de lo digital a lo presencial.
1. Búsqueda en el registro civil de origen
-
Acudir personalmente o enviar a un representante al registro civil donde fuiste presentado al nacer.
-
Solicitar una copia certificada directamente del libro original.
-
Este documento es indispensable para avanzar con la legalización del acta.
2. Solicitar cita para legalización
-
Con la copia certificada en mano, ingresa al portal de Saren y selecciona la opción “Registro Principal”.
-
Escoge el estado donde fuiste presentado y realiza el pago correspondiente.
-
El sistema asignará una fecha para presentar el documento físico.
3. Validación y sello en el Registro Principal
-
Acude el día de la cita al Registro Principal con tu documento físico.
-
Los funcionarios verifican la firma del registrador civil y aplican el sello oficial.
-
En los días siguientes, recibirás el documento legalizado con firma electrónica y código QR directamente en tu correo.
Este procedimiento permite superar errores del sistema en línea y garantiza que tu partida de nacimiento esté legalizada para trámites en Venezuela o el extranjero, evitando que un fallo digital interrumpa tus metas académicas, laborales o migratorias, según información de vbr_vzlanoticias.
