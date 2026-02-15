Trámites

Saren en línea: qué hacer si tu partida de nacimiento no aparece en el sistema

A continuación, se detallan los pasos clave para continuar el proceso.

Por Jessica Molero
Domingo, 15 de febrero de 2026 a las 08:00 am

Cuando el sistema de Saren en línea indica que tu partida de nacimiento no se encuentra, el trámite no se cancela, sino que cambia de modalidad: pasa de lo digital a lo presencial. 
 

1. Búsqueda en el registro civil de origen

  • Acudir personalmente o enviar a un representante al registro civil donde fuiste presentado al nacer.

  • Solicitar una copia certificada directamente del libro original.

  • Este documento es indispensable para avanzar con la legalización del acta.

2. Solicitar cita para legalización

  • Con la copia certificada en mano, ingresa al portal de Saren y selecciona la opción “Registro Principal”.

  • Escoge el estado donde fuiste presentado y realiza el pago correspondiente.

  • El sistema asignará una fecha para presentar el documento físico.

3. Validación y sello en el Registro Principal

  • Acude el día de la cita al Registro Principal con tu documento físico.

  • Los funcionarios verifican la firma del registrador civil y aplican el sello oficial.

  • En los días siguientes, recibirás el documento legalizado con firma electrónica y código QR directamente en tu correo.

 

Este procedimiento permite superar errores del sistema en línea y garantiza que tu partida de nacimiento esté legalizada para trámites en Venezuela o el extranjero, evitando que un fallo digital interrumpa tus metas académicas, laborales o migratorias, según información de vbr_vzlanoticias.

