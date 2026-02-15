Estos centros de salud vacunan gratis a menores contra el sarampión en Washington y Nueva York

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades sanitarias de los estados de Washington y Nueva York han confirmado la disponibilidad de dosis contra el sarampión para niños y adolescentes en sus clínicas acreditadas.

El servicio está dirigido principalmente a menores de 19 años que no cuentan con seguro médico o cuyos planes de salud tienen cobertura limitada.

Los padres pueden acudir a los departamentos de salud de sus respectivos condados, donde se administra la vacuna Triple Viral (MMR) de forma gratuita como parte de una estrategia nacional de salud pública para mantener el control sobre la propagación de este virus en zonas residenciales y escolares.

Sedes disponibles en el estado de Washington

En el noreste del país, específicamente en Washington, existen centros que han renovado sus certificaciones para garantizar la atención.

En la localidad de Kennewick, el Distrito de Salud Benton-Franklin encabeza la lista de centros autorizados.

Asimismo, el Distrito de Salud Pública de Kitsap en Bremerton y el Departamento de Salud del Condado de Tacoma-Pierce en la ciudad de Tacoma cuentan con personal capacitado para realizar las jornadas de vacunación contra el sarampión de lunes a viernes en horarios de oficina.

Funcionarios de las agencias de salud pública han reiterado que el acceso a estas vacunas es un derecho garantizado para los menores, independientemente de la situación económica de sus tutores.

"El programa de vacunación para niños garantiza que nadie sea rechazado por no poder pagar. El objetivo es que todos los menores en Washington tengan su esquema completo contra el sarampión", informó un portavoz del Departamento de Salud del Condado de Tacoma-Pierce.

Puntos de atención en el estado de Nueva York

El estado de Nueva York presenta una red más extensa de puntos de inmunización distribuidos en diversos condados. Entre los lugares destacados se encuentran el Departamento de Salud de Albany, la sede de Nassau en Mineola y el centro de salud de Rockland en Pomona.

Otros condados como Onondaga, Putnam y Schenectady también ofrecen la vacuna de manera gratuita. Es importante señalar que localidades menores como Yates, Steuben y Wayne han habilitado sus oficinas de salud pública para que los residentes de zonas rurales tengan acceso inmediato a la protección contra el sarampión sin necesidad de trasladarse a la capital.

Por su parte, representantes de las clínicas en Nueva York destacaron la importancia de las acreditaciones recientes para generar confianza en la comunidad.

"Contamos con centros reacreditados en condados como Nassau y Onondaga para asegurar que las dosis se manejen bajo los más altos estándares de calidad y seguridad", señaló un especialista en salud pública del estado de Nueva York.

