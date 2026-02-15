Jornada 3 del FUTVE: Goleadas, arcos cerrados y nuevos lideratos

Suscríbete a nuestros canales

La tercera jornada del fútbol venezolano dejó claro que la competencia por los puestos de vanguardia será feroz este semestre. Con victorias contundentes y defensas inquebrantables, los equipos empezaron a marcar territorio en la tabla de clasificación.

La Guaira impone su ley en el Olímpico

En uno de los duelos más esperados de la tarde, el Deportivo La Guaira se llevó el triunfo ante el Caracas FC con un sólido 2-0. Un gol de tiro libre de Juan Castellano al minuto 45 y el tercer tanto de la temporada para Flabián Londoño al 65' sellaron el destino del encuentro. Con este resultado, el equipo naranja alcanza 7 de 9 puntos posibles bajo el mando de Héctor Bidoglio.

Anzoátegui brilla en el "Mítico"

La sorpresa de la jornada la dio el Anzoátegui FC, que mostró su mejor versión al golear 0-3 a Portuguesa FC en el estadio José Antonio Páez. El festival de goles comenzó temprano con J. Caraballo al minuto 4, seguido por un penal convertido por H. Plazas al 33' y un tanto final de A. Contreras al 58'. Estos son los primeros puntos del equipo oriental en el torneo.

Arcos cerrados en Pueblo Nuevo

El choque entre Deportivo Táchira y Trujillanos FC terminó con un empate 0-0 en San Cristóbal. A pesar de los intentos de ambos conjuntos por agitar las redes, la paridad se mantuvo durante todo el compromiso, obligando a las escuadras a repartir puntos en la capital tachirense.

Puerto Cabello manda en La Bombonerita

Para cerrar la jornada, la Academia Puerto Cabello hizo respetar su casa al vencer 2-0 al Zamora FC. El partido se destrabó en la segunda mitad con goles de R. Flores (62') y G. González (71'), este último destacado como uno de los mejores de la jornada tras una gran jugada de Robinson Flores.

Visite nuestra seccion de: Deportes.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.