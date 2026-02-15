Mujer permite el abuso de su hija de tres años en Carabobo: será imputada por la Fiscalía

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó sobre la detención de una mujer en el estado Carabobo, por permitir el abuso sexual contra su hija de tres años.

A través de la cuenta en Instagram del Ministerio Público (MP), el fiscal Saab compartió los detalles del caso.

Imputan a una mujer en Carabobo

De acuerdo con la información proporcionada por el fiscal Saab, se trata de una mujer identificada como Nakari Torres, quien está privada de libertad.

Asimismo, señala que Torres será imputada por la Fiscalía por el delito de comisión por omisión en el delito de acto sexual con víctima especialmente vulnerable.

Mujer permitió abuso contra su hija de tres años

En este sentido, indica la publicación del Ministerio Público que Torres tenía conocimiento que su pareja abusaba sexualmente de su hija de tres años.

Agrega que aunque tenía conocimiento en contra de la niña, "omitía estos abominables hechos".

