Sistema Patria sorprende este 14 de febrero: activan un bono de más 110 dólares a este sector

Este 14 de febrero comenzó la entrega del Ingreso Contra la Guerra Económica correspondiente a febrero de 2026, dirigido al personal jubilado de la administración pública.

El monto asignado es de 43.680 bolívares, cifra que equivale a más de 110 dólares según la tasa oficial vigente. El depósito se acredita directamente en el monedero digital de cada beneficiario registrado en la plataforma.

¿Quiénes reciben este pago?

El bono está destinado específicamente a:

Jubilados de la administración pública.

Personas registradas y activas en el Sistema Patria.

Usuarios con monedero habilitado dentro de la plataforma.

No es necesario realizar una solicitud adicional, siempre que los datos personales estén actualizados en el sistema.

Foto: Cortesía

Cómo verificar el depósito

Los beneficiarios pueden confirmar la asignación del bono siguiendo estos pasos:

Ingresar a la cuenta personal en la Plataforma Patria. Revisar la sección del monedero digital. Confirmar la notificación recibida por mensaje de texto o correo electrónico.

El proceso es automático y el sistema envía una alerta una vez acreditado el monto.

