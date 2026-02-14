Chacao prepara eventos para niños durante Carnaval: actividades, horarios y ubicación

El municipio Chacao en Caracas ha preparado una programación especial para niños durante los Carnavales 2026, bajo el lema “Chacao es Tradición”.
La agenda está diseñada para ofrecer entretenimiento seguro y recreativo a toda la familia, combinando juegos, concursos y espectáculos musicales en plazas públicas del municipio.
Fechas, horarios y lugares
Las actividades se desarrollarán en dos espacios principales:
-
Lunes 16 de febrero: Plaza Bolívar de Chacao, de 1:00 pm a 6:00 pm.
-
Martes 17 de febrero: Plaza Los Palos Grandes, de 1:00 pm a 6:00 pm.
Actividades recreativas para niños y familias
El Carnaval infantil incluye diversas opciones de entretenimiento y talleres creativos:
-
Concurso de disfraces para niñas, niños y mascotas.
-
Colchones inflables para juegos y diversión segura.
-
Globomagia, con figuras hechas con globos.
-
Pintacaritas con motivos carnavalescos.
-
Taller de elaboración de antifaces, fomentando la creatividad de los niños.
Espectáculos musicales programados
La programación también contempla presentaciones musicales y shows en cada jornada:
16 de febrero – Plaza Bolívar:
-
2:30 pm: Debut Latino Juvenil Chacao
-
4:00 pm: Huntrx K-Pop
-
5:00 pm: Aymed Music
17 de febrero – Plaza Los Palos Grandes:
-
3:00 pm: Ganadores de La Voz Chacao
-
4:00 pm: Huntr/x K-Pop
-
5:00 pm: El Club de las Payasitas
