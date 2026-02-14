Ayuda alimentaria en Illinois: conoce el plan FRESH y quiénes recibirán el pago único que reemplazaría a SNAP

Suscríbete a nuestros canales

En respuesta a la drástica reducción de beneficios alimentarios en Estados Unidos (EEUU), los legisladores de Illinois han puesto sobre la mesa una red de seguridad denominada Proyecto de Ley 4730.

Se trata de una iniciativa busca crear el programa estatal FRESH (Families Receiving Emergency Support for Hunger), diseñado para otorgar un respiro financiero a los hogares que han visto sus cupones de alimentos reducidos o eliminados por las nuevas normativas federales.

Este movimiento surge como un escudo ante la ley federal One Big Beautiful Bill Act (OBBBA), aprobada en julio de 2025, la cual endureció los requisitos para recibir asistencia.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), se estima que unos 2.4 millones de personas han quedado fuera del sistema SNAP debido a estos cambios.

¿Cómo funcionaría el pago único de FRESH?

De ser aprobado, el programa no requeriría una tarjeta nueva; el dinero se cargaría directamente a la tarjeta EBT del hogar.

El cálculo del beneficio se basa en la pérdida sufrida:

Si tu beneficio bajó: recibirías un pago único equivalente a tres veces la diferencia entre tu monto viejo y el nuevo.

recibirías un pago único equivalente a tres veces la diferencia entre tu monto viejo y el nuevo. Si perdiste el beneficio por completo: recibirías tres veces el valor de tu último pago mensual completo de SNAP.

El Departamento de Servicios Humanos de Illinois (DHS) tendría un plazo de 10 días para emitir el pago tras recibir la solicitud, la cual podrá hacerse en línea o en centros comunitarios.

Es prudente recordar que, los programas estatales de alimentos no suelen afectar la carga pública, especialmente en Illinois, donde existen leyes fuertes de protección a la privacidad del solicitante.

El endurecimiento de las reglas federales: ¿Quiénes están en riesgo?

La ley federal OBBBA eliminó protecciones que existían desde hace décadas, afectando especialmente a:

Nuevos rangos de edad: ahora, las personas de entre 18 y 64 años (antes hasta los 59) deben cumplir estrictos requisitos de trabajo de 20 horas semanales.

ahora, las personas de entre (antes hasta los 59) deben cumplir estrictos requisitos de trabajo de 20 horas semanales. Cuidadores de menores: la exención por cuidado de hijos se redujo.

Antes aplicaba si cuidabas a un menor de 18 años; ahora, si tu hijo tiene 14 años o más, el gobierno federal te exige trabajar para mantener el SNAP.

Grupos vulnerables: se eliminaron las protecciones automáticas para personas sin hogar y veteranos, quienes ahora deben navegar procesos más complejos para demostrar su elegibilidad.

Estatus de la iniciativa: ¿Cuándo entrará en vigor?

A día de hoy, 14 de febrero de 2026, el Proyecto de Ley 4730 se encuentra en etapa de revisión en el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de Illinois.

¿Qué falta? : para convertirse en ley, la propuesta debe ser aprobada por la Cámara estatal, el Senado de Illinois y, finalmente, recibir la firma del Gobernador J.B. Pritzker.

: para convertirse en ley, la propuesta debe ser aprobada por la Cámara estatal, el Senado de Illinois y, finalmente, recibir la firma del Gobernador J.B. Pritzker. Fecha estimada: si el proceso legislativo avanza sin contratiempos en la sesión de primavera, el programa podría abrir sus solicitudes para finales de 2026 o principios de 2027.

Contexto regional: Illinois no está solo en esta batalla. El estado de Nuevo México ya ha implementado una iniciativa similar, utilizando fondos estatales para cubrir las brechas dejadas por los recortes federales, sirviendo como modelo de éxito para lo que Illinois intenta lograr ahora.

Mientras el programa FRESH se aprueba, los residentes pueden acudir a la red de Bancos de Alimentos de Illinois y al programa WIC (para mujeres, bebés y niños), que no ha sufrido los mismos recortes que el SNAP.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube