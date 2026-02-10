Nuevo México lanza un fondo especial de alimentos para inmigrantes: revisa los requisitos de elegibilidad aquí

Suscríbete a nuestros canales

Nuevo México implementa una estrategia de emergencia para mitigar el impacto de las recientes políticas migratorias de Washington. Esta iniciativa busca sostener el bienestar de miles de residentes que perdieron el acceso a los cupones de alimentos tradicionales este año.

La administración de la gobernadora Michelle Lujan Grisham prioriza la estabilidad de los hogares más vulnerables mediante esta partida presupuestaria especial. Los fondos actuarán como un puente financiero mientras las familias se adaptan a las nuevas reglas de elegibilidad nacional.

El despliegue de estos recursos estatales responde directamente a las restricciones de la ley federal "One Big Beautiful Bill Act". Este paquete legislativo, vigente desde el 1 de enero, modificó los criterios para recibir asistencia nutricional en todo el país.

Nuevo México destina 12 millones de dólares para un programa de asistencia alimentaria exclusivo para inmigrantes que perdieron el SNAP. La Autoridad de Atención de Salud (HCA) estatal confirmó que cerca de 19.485 residentes recibirán un pago único de suma global para compensar sus beneficios.

¿Cómo se distribuye la asistencia alimentaria para inmigrantes en Nuevo México?

La entrega del dinero se realizará de forma automática a través de las tarjetas EBT que los beneficiarios ya poseen en sus hogares. Kari Armijo, secretaria de la HCA, instó a los ciudadanos a no desechar sus plásticos aunque reciban una notificación de terminación federal.

El monto de la ayuda estatal se calculará de manera individualizada, tomando como referencia un porcentaje de lo que el hogar percibía anteriormente. Esta medida retroactiva cubre a quienes quedaron fuera del sistema federal a partir del inicio de este ciclo fiscal en 2026.

Las autoridades recalcan que la ayuda es de carácter temporal y busca amortiguar la transición tras la pérdida de la elegibilidad por estatus migratorio. El estado emitirá avisos de aprobación a cada familia seleccionada una vez que completen su proceso de renovación interna.

¿Quién es elegible para el nuevo programa de asistencia alimentaria?

El beneficio se dirige estrictamente a inmigrantes con presencia legal que el sistema federal excluyó, como asilados, refugiados y personas bajo protección humanitaria. Solo califican aquellos hogares que ya participaban en el programa SNAP antes del 1 de enero de 2026.

Un requisito ineludible consiste en completar la renovación del trámite federal a tiempo, incluso si la persona sabe que será rechazada por Washington. El estado utiliza ese proceso de renovación para verificar quiénes cumplen con las condiciones para recibir el fondo estatal de emergencia.

Los nuevos solicitantes que ingresen al sistema después de la fecha de corte y no cumplan las reglas federales no podrán acceder a esta bolsa. Esta limitación asegura que los 12 millones de dólares alcancen para cubrir a la población que ya dependía de estos recursos.

La ley "One Big Beautiful Bill Act" redujo el catálogo de categorías migratorias aptas para fondos federales, lo que motivó esta respuesta urgente de Santa Fe. Los defensores de los derechos civiles aplauden la medida, aunque advierten que la necesidad supera el fondo actual.

Mantener la tarjeta EBT es vital, pues el sistema no emitirá plásticos nuevos para esta ayuda estatal específica en la mayoría de los casos. Nuevo México se posiciona así como uno de los pocos estados que utiliza fondos propios para contrarrestar los recortes de nutrición federales.

