Salomón Rondón brilla en México: Pachuca se mete en el cuarto lugar

Los Tuzos de Pachuca, dirigidos por el estratega Esteban Solari, vivieron una jornada redonda este sábado al imponerse con autoridad ante el Atlas. La victoria no solo representó tres puntos valiosos, sino que permitió al equipo hidalguense escalar hasta la cuarta posición de la tabla general con 11 unidades, situándose a solo cinco puntos del líder Guadalajara.

El encuentro en la sexta jornada del fútbol mexicano comenzó con un ritmo accidentado, pero Pachuca logró imponer sus condiciones rápidamente. El marroquí Oussama Idrissi abrió la cuenta al minuto 18 con un disparo desde fuera del área, aprovechando una falla en la salida del portero Camilo Vargas. Antes de finalizar el primer tiempo, al minuto 41, el propio Idrissi asistió a Brian García, quien definió con potencia de pierna derecha para poner el 2-0 parcial.

Aunque el Atlas intentó reaccionar en el complemento con un gol de penal de Alfonso González al minuto 56, el Pachuca no permitió que la remontada se hiciera realidad. La tranquilidad definitiva llegó al minuto 67 gracias a la potencia de Salomón Rondón.

El atacante venezolano recibió un pase de Alexei Domínguez y, con un zurdazo impecable, colocó el balón en el ángulo para marcar su tercer tanto del año y el segundo de forma consecutiva. Con este gol, Rondón reafirma su jerarquía en la liga y asegura una noche plácida para la afición tuza.

Mientras Pachuca celebra su ascenso al cuarto puesto, el Atlas queda relegado a la séptima casilla con 10 puntos. En otros frentes de la liga, el San Luis goleó 3-0 al Querétaro con una destacada actuación de Joao Pedro, quien se confirma como el máximo artillero del certamen con seis dianas.

