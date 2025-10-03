Brote de sarampión en Chicago: ¿Qué deben hacer los padres para proteger a sus hijos en Illinois?

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Salud Pública del Condado de Cook confirmó su tercer caso de sarampión suburbano este año. La detección ocurrió la semana pasada y afecta a un adulto con estado de vacunación desconocido.

Se cree que esta persona contrajo el virus de otro caso positivo reportado el mes pasado.

La noticia genera una alerta sanitaria debido a la alta capacidad de propagación de la enfermedad.

El Departamento de Salud Pública del Condado de Cook, trabaja para identificar y notificar a los posibles contagiados. El objetivo es contener el brote a tiempo.

¿Dónde fue el foco de contagios de sarampión?

Los funcionarios de salud identificaron al menos un punto de "exposición pública" masiva. Se trata de una tienda ALDI ubicada en Crestwood, en la dirección 4820 Cal Sag Rd.

Cualquier persona que compró en ese lugar el 24 de septiembre, entre las 5:00 p.m. y las 7:30 p.m., debe estar atenta a los síntomas.

Los casos de sarampión en Chicago encienden una alerta que se extiende más allá de los suburbios.

Un caso anterior de sarampión se identificó en un niño de 4 años, también residente suburbano de Chicago. Las autoridades creen que este caso estaba relacionado con viajes internacionales.

¿Hubo otros puntos de exposición pública?

Sí, las autoridades de Chicago ya habían encendido una alerta por otro punto de exposición. La Terminal 5 del Aeropuerto Internacional O’Hare fue señalada como un lugar de riesgo. La exposición ocurrió específicamente entre las 7:30 a.m. y las 11:00 a.m. del 11 de septiembre.

Otros casos confirmados anteriormente incluyen un residente de Chicago y otro residente suburbano, ambos identificados en abril. Es importante que la comunidad sepa sobre la importancia de la vacunación.

¿Qué cifras manejan las autoridades nacionales?

A principios de septiembre, se reportaron casi 1.500 casos de sarampión en todo el país. Lamentablemente, tres personas murieron a causa de la enfermedad este año. Estas cifras provienen de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Un análisis del Sun-Times indicó que, en mayo, solo el 45% de las escuelas públicas de Chicago cumplían con la meta del 95% de la tasa de vacunación para el sarampión. El sarampión es uno de los virus más contagiosos.

¿Cómo prevenir el sarampión?

El sarampión es una enfermedad respiratoria que causa fiebre alta, secreción nasal y tos. También provoca ojos rojos y llorosos, seguidos de un sarpullido característico.

La erupción, que comienza en la cara, suele aparecer de tres a cinco días después de los primeros síntomas.

La fiebre puede superar los 40 grados Celsius cuando aparece la erupción, según indican los CDC. La vacunación es la medida más efectiva para prevenir la infección y la propagación de este virus.

