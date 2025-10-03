Consulado de México en Sacramento abre nuevas citas: entérate cuándo y cómo solicitarla

Suscríbete a nuestros canales

La espera para obtener o renovar documentos oficiales mexicanos en el Norte de California puede ser un verdadero reto. Afortunadamente, el Consulado General de México en Sacramento ofrece varias opciones activas y transparentes para que la comunidad pueda agendar su cita.

Es importante que tome acción de inmediato y utilice los canales oficiales para asegurarse un espacio en trámites esenciales.

La clave para el éxito reside en la constancia y en conocer los momentos exactos en que la SRE (Secretaría de Relaciones Exteriores) libera los turnos a través de su sistema.

La demanda es alta, por lo que la preparación y la rapidez juegan un papel fundamental.

¿Cuándo se liberan las citas del consulado de México en Sacramento?

El Consulado General de México en Sacramento ha puesto en marcha un sistema para liberar citas de manera masiva, lo que es una gran noticia para los residentes de la zona.

Si estás buscando un turno, asegúrate de marcar el miércoles en tu calendario como un día clave.

El equipo consular ha informado que las citas se liberan todos los miércoles alrededor de la 1:30 p.m. (hora local de Sacramento).

En ese momento, el sistema actualiza la disponibilidad de turnos. Los solicitantes con experiencia sugieren que refresques la página web o llames a la línea telefónica justo antes de esa hora, ya que las citas se llenan rápidamente debido a la gran demanda.

Además, si necesitas ayuda en persona para agendar tu cita, el Consulado General ofrece asistencia a través de WhatsApp todos los miércoles a la 1:00 p.m. en la entrada de sus instalaciones.

¿Qué servicios ofrece el consulado?

Pasaporte

Visas

Matrículas consulares

INE

¿Cómo se realiza la solicitud de citas para trámites en el consulado de México en Sacramento?

El Gobierno de México ha centralizado el servicio de citas a través de la plataforma Mexitel, brindándole tres opciones para que pueda tomar el control y reservar su espacio:

En línea

Acceda al portal oficial https://citas.sre.gob.mx para realizar su trámite en línea. Cree un usuario, elija la oficina de Sacramento y consulte los horarios que el sistema tiene disponibles. Este método le permite gestionar citas las 24 horas del día.

Vía telefónica

Llame al número 1(424)-309-0009 desde Estados Unidos y Canadá. Los operadores están disponibles de lunes a viernes, de 8:00 a 21:00 hrs. (hora del centro de México), y los sábados, domingos y días festivos, de 9:00 a 18:00 hrs. (hora del centro de México).

Por Whatsapp

Para facilitar el proceso, puede utilizar el mismo número telefónico, 424-309-0009, para agendar su cita. Simplemente envíe un mensaje con la palabra "Hola" y siga las instrucciones automatizadas que le proporcionará el sistema.

