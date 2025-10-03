Clínica gratuita de vacunación y microchip en California: esta es la fecha de la próxima jornada

Suscríbete a nuestros canales

La salud y el bienestar de nuestras mascotas (perros y gastos) son una prioridad para los habitantes de Sacramento, California, y la ciudad se esfuerza por facilitar este cuidado esencial.

La división de Cuidado Animal de Sacramento está organizando una clínica gratuita de vacunación y microchip para perros y gatos, lo que no solo promueve el bienestar de nuestras mascotas, sino que también contribuye a la salud pública en la comunidad.

¿Qué servicios ofrece la clínica gratuita para mascotas en Sacramento, California?

La clínica ofrece servicios fundamentales que aseguran la protección de sus compañeros peludos contra enfermedades peligrosas.

Los dueños de mascotas recibirán vacunas esenciales, incluyendo la antirrábica, crucial para el cumplimiento de las regulaciones del condado y la prevención de la zoonosis.

Además, los animales obtendrán un microchip sin costo, un dispositivo pequeño pero poderoso que aumenta significativamente las probabilidades de reunificación si alguna vez se pierden.

El microchip actúa como un identificador permanente, evitando que los animales terminen en refugios sin posibilidad de contacto con sus dueños.

De igual manera, cuenta con la esterilización tanto para perros como para gatos, a través del programa de Front Street Animal Shelter que ayuda a los residentes de bajos ingresos en la ciudad de Sacramento.

¿Cuáles son los requisitos para obtener los servicios de la clínica?

Para aprovechar esta valiosa oportunidad, los dueños de mascotas deben estar atentos a las fechas y lugares específicos.

Aunque el día y el sitio de la próxima clínica pueden cambiar, la Ciudad de Sacramento se compromete de manera constante con estos programas.

Los interesados deben revisar regularmente la sección de Cuidado Animal de la ciudad para confirmar los detalles más actualizados, incluyendo si es necesario hacer una cita previa.

¿Cuándo se realizará la próxima jornada de vacunación y microchip gratuita en la clínica para mascotas de Sacramento, California?

Día: domingo 12 de octubre

Hora: 8:00 am a 11:00 am

Dirección: refugio de animales de Front Street - 2127 Front Street, Sacramento 95818

