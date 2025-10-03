Feria de salud gratis en Houston: ¿Qué exámenes médicos ofrecen este domingo?

Suscríbete a nuestros canales

La Fundación Latinoamericana de Acción Social (FLAS Inc.) organiza una feria de salud el próximo domingo 5 de octubre de 2025 en Houston, con motivo del Día Nacional de la Prueba del VIH y National Latino AIDS Awareness Day (NLAAD).

La iniciativa permitirá a los asistentes que se realicen exámenes médicos gratuitos y confidenciales para la comunidad latina.

FLAS Inc. invita a la comunidad a participar en este evento de vital importancia. Su objetivo es fomentar la prevención y la detección temprana.

La cita es el domingo 5 de octubre de 2025, de 12 p.m. a 5 p.m., en el centro comercial Plaza Americas Mall. La jornada forma parte de la conmemoración del Día Nacional de la Prueba del VIH y NLAAD.

¿Qué exámenes se ofrecerán en la feria de salud?

Los asistentes podrán acceder a exámenes médicos gratuitos y confidenciales. La oferta incluye pruebas de VIH, enfermedades de transmisión sexual (ETS) y hepatitis C. También habrá detección de niveles de glucosa, presión arterial y de hígado graso.

FLAS Inc. invita a la comunidad a cuidar su salud en esta feria, la cual ofrece consejería y material educativo. Este esfuerzo está enfocado en la comunidad latina para derribar el estigma social. FLAS Inc. es un miembro activo de United Way y sirve a la comunidad de Houston desde hace 31 años.

¿Por qué es importante realizarse la prueba del VIH?

Elia Chino, directora ejecutiva de FLAS Inc., afirmó que "La salud es lo más importante en la vida. ¡Actúa y hazte la prueba!".

Esta invitación directa subraya la necesidad de conocer el propio estado de salud. La detección temprana mejora significativamente el pronóstico de cualquier enfermedad.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), más de un millón de personas viven con VIH en Estados Unidos (EEUU). De esta cifra, un número considerable desconoce su diagnóstico actual.

Los hispanos representan aproximadamente el 32% de los nuevos diagnósticos de VIH.

¿Qué se busca con el NLAAD?

El NLAAD, conocido en español como el Día Nacional Latino de Concientización sobre el VIH/SIDA, se celebra cada 15 de octubre.

Esta campaña nacional busca aumentar la conciencia en la comunidad latina. El lema de este año es: "Inicia tu tratamiento. No lo dejes. Mejora tu salud".

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube