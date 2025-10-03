Estafas en Texas: Dallas revela cómo opera un nuevo fraude y da consejos para protegerse

Suscríbete a nuestros canales

Las estafas en Estados Unidos (EEUU) están renovándose continuamente, pero también suelen ser cíclicas y hasta localizadas, en el caso de Dallas, Texas, las autoridades han activado una alerta por cierto esquema que ha sido muy utilizado en 2025 en otras ciudades y estados, pero que vuelve a atacar en la ciudad.

Lo primero que debe tener en cuenta es que, recientemente, la ciudad de Dallas está advirtiendo a los residentes sobre una “nueva estafa” dirigida a los clientes de estacionamiento en todo el país.

Informan que han estado circulando mensajes de texto fraudulentos que afirman multas de estacionamiento impagas.

Así funciona la estafa

Además, están utilizando números de teléfono locales para parecer legítimos, pero en realidad no tiene el nombre oficial de una agencia gubernamental.

Recuerde que este es un tipo de fraude de phishing, que se envía principalmente por mensaje de texto (SMS), aunque también se puede recibir por correo.

Estos mensajes suelen advertir que, si no pagas de inmediato (o en unas pocas horas), se aplicará un recargo por mora (a veces mencionan un cargo diario de $35) o te amenazan con suspender tus privilegios de conducir o el registro del vehículo.

Además, dicho mensaje fraudulento Incluye un enlace (link) para que hagas clic y "resuelvas tu saldo rápidamente" o "veas tu multa".

Dicho enlace suele llevar a un sitio web falso que imita el diseño de la ciudad de Dallas para robar tu información.

Qué debe hacer si recibe este mensaje

Debe tener claro que las notificaciones legítimas suelen ser por multas en papel en el vehículo o avisos enviados por correo postal.

Preste atención, puede que el mensaje contenga un número de caso o matrícula incorrecto, o que use un saludo genérico ("Estimado Cliente") en lugar de tu nombre.

Pero aun si tiene su nombre o matrícula no debe caer en pánico.

En principio, se recomienda a los residentes que no hagan clic en ningún enlace ni proporcionen información personal o de pago.

En caso de tener dudas, Verifique la multa a través de su sitio web oficial o puede comunícarse directamente con su oficina de estacionamiento al 214-948-5346 o [email protected].

Reporta la estafa o el intento de estafa:

Puedes intentar presentar un informe a través del Sistema de Denuncias en Línea para Ciudadanos del DPD (si calificas para una denuncia en línea) o en persona en cualquier subestación de policía de Dallas.

La Unidad de Investigaciones Financieras (Financial Investigations Unit) del DPD acepta informes de fraude (como el uso de tarjetas de crédito/débito o falsificación) por correo electrónico a: [email protected] o por correo postal/en persona en 1400 Botham Jean Blvd, Dallas, TX 75215.

