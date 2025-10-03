Inclusión latina e hispana en escuelas de Nueva Jersey: conoce la nueva ley y desde cuándo se implementa

Suscríbete a nuestros canales

En el estado de Nueva Jersey, Estados Unidos (EEUU), ha tomado una medida que reconoce a la comunidad latina e hispana en el estado y reivindica los aportes que han hecho a lo largo de los años.

Se ha dado a conocer que el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, firmó una ley que exige que la Junta Estatal de Educación adopte las Normas de Aprendizaje Estudiantil de Nueva Jersey (NJSLS), en Estudios Sociales, asegurando así que se enseñen en las escuelas primarias y secundarias los valiosos aportes, la historia y la herencia de los latinos y los hispanos.

Entre los principales patrocinadores de la legislación, S2335/3096/A3871, se encuentran los senadores M. Teresa Ruiz, Brian Stack y Angela McKnight, y los asambleístas Julio Marenco, Eliana Pintor Marín, Carmen Theresa Morales y Annette Quijano.

Estos nuevos requisitos de formación se adaptarán a otras labores, para garantizar que los estudiantes de Nueva Jersey reciban una educación integral que refleje la fortaleza y la diversidad del estado, como lo reseña la información de la página oficial del estado de Nueva Jersey (nj.gov).

Resulta que el 87 % de los ‘temas clave de la historia latina’ se omiten por completo en los libros de texto o se reducen a menos de cinco oraciones, lo que deja un profundo vacío en la historia de EEUU, argumentó la senadora Ruiz.

Mientras que el senador Stack destacó que casi una cuarta parte de los habitantes de Nueva Jersey se identifican como hispanos o latinos.

¿En qué consiste la ley? + implementación

Más específicamente, se exige que una junta de educación incluya la enseñanza de la historia y los aportes de los latinos e hispanos en el plan de estudios desde el jardín de infantes hasta el 12.º grado como parte de la implementación de la NJSLS en Estudios Sociales por parte del distrito escolar.

La enseñanza debe ser históricamente precisa, culturalmente relevante, basada en la comunidad y acorde al desarrollo.

En este sentido, se indica que el comisionado de Educación, en colaboración con la Comisión de la Herencia Latina e Hispana, les dará a los distritos escolares ejemplos de actividades de aprendizaje y recursos que pueden usarse para apoyar la implementación de los requisitos de formación actualizados.

Se ha dado a conocer que los nuevos temas se incorporarán en la próxima revisión obligatoria de las Normas de Aprendizaje Estudiantil de Nueva Jersey, que está actualmente en curso.

Esto quiere decir que, los distritos escolares implementarán el nuevo requisito de formación a partir del año escolar 2026-2027

La asambleísta Pintor Marín considera que el proyecto de ley A3871 ayudará a los niños latinos e hispanos a verse reflejados en la historia que aprenden y a entender cómo los líderes de sus comunidades han formado este país

