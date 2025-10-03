Chevron en llamas: incendio de grandes proporciones devora su refinería cerca de Los Ángeles

Suscríbete a nuestros canales

Durante la madrugada de este 3 de octubre, se registró un incendio en una refinería de la empresa Chevron situada en los alrededores de la ciudad de Los Ángeles, en el estado de California.

La información quedó confirmada por la oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, a través de sus redes sociales..

El organismo aseguró a través de su cuenta en la red social X que "se está coordinando" con las agencias locales y estatales.

Por su parte, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, dijo que fue notificada de lo sucedido y agregó que "el Departamento de Bomberos de Los Ángeles está preparado para ayudar a cualquier petición de ayuda".

"Me informaron sobre el incendio en El Segundo, fuera de los límites de nuestra ciudad, y también hablé con el Supervisor @HollyJMitchell. El Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) está listo para atender cualquier solicitud de ayuda mutua. No se conoce ningún impacto en el aeropuerto de Los Ángeles (LAX) por el momento. Continuaremos monitoreando esta situación", se lee en la publicación.

El Segundo se encuentra situado a unos 25 kilómetros al sur de Los Ángeles y está cerca del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. La refinería de la zona está operativa desde 1911, según recoge la compañía Chevron en su página web.

