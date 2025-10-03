Papa León XIV elogia a José Gregorio Hernández: estas fueron sus palabras en el Vaticano

Suscríbete a nuestros canales

El papa León XIV destacó la figura del médico venezolano José Gregorio Hernández como un modelo de servicio y competencia profesional, durante una audiencia con una delegación de la Confederación Médica Latinoiberoamericana y del Caribe (Confemel).

Ante los más de dos millones de profesionales de la salud que agrupa la organización, el Pontífice presentó al beato como un "buen ejemplo para ustedes".

Según reportes, el Papa señaló que el doctor Hernández, a quien se le conoce como el 'Médico de los Pobres', supo "compaginar su alta competencia médica con su dedicación a los más necesitados".

Canonización inminente y ética médica

El elogio del Sumo Pontífice se da a pocas semanas de la canonización de José Gregorio Hernández, programada para el próximo 19 de octubre. En la misma ceremonia, también será canonizada la Madre Carmen Rendiles, otra figura venezolana.

León XIV aprovechó su discurso para reflexionar sobre la importancia de la relación médico-paciente en la era de la tecnología. Si bien reconoció que la inteligencia artificial (IA) "puede y debe ser una gran ayuda para mejorar la asistencia clínica", enfatizó que nunca podrá desplazar el contacto humano en la medicina.

"El algoritmo nunca podrá sustituir un gesto de cercanía o una palabra de consuelo", afirmó el Papa.

Asimismo, instó a los médicos a profundizar en la trascendencia del vínculo con sus pacientes: "El diálogo, la comunicación y el contacto físico siempre han de estar presentes en la relación terapéutica, más allá de los instrumentos y herramientas que se utilicen para tratar las enfermedades".

El mensaje del Papa León XIV reafirma la importancia de la humanidad y la ética profesional en el ejercicio de la medicina, siguiendo el ejemplo del beato trujillano.

