Redada de ICE en South Shore Drive: ¿Quiénes son los 37 detenidos por vínculos con bandas criminales?

Suscríbete a nuestros canales

Agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), realizó un operativo migratorio en South Shore Drive, Chicago, el pasado 30 de septiembre.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó el arresto de 37 inmigrantes indocumentados. El objetivo de la redada era detener a presuntos miembros de la banda criminal conocida como elTren de Aragua.

¿Cómo se desarrolló el operativo?

El operativo federal ocurrió la madrugada del martes 30 de septiembre en un edificio multifamiliar en la calle 75 y South Shore Drive, al sur de Chicago.

La redada contó con la participación de unas 300 agentes y oficiales federales, según el medio News Nation. El jefe de la Patrulla Fronteriza de EEUU, Greg Bovino, aseguró que la operación tardó días en prepararse.

¿Qué agencia confirmó las detenciones?

El DHS, confirmó a varios medios de comunicación el arresto de 37 inmigrantes indocumentados y explicó que el "operativo migratorio selectivo" dirigido a miembros bandas criminales y sus cómplices.

Se cree que los sujetos estaban involucrados en tráfico de drogas, delitos con armas y violaciones de leyes migratorias en el territorio estadounidense.

¿Qué se sabe sobre las detenciones en Chicago en operativo del ICE?

El jefe de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino, enfatizó que el objetivo es hacer de la zona un lugar seguro, para ello se debe expulsar a todos los inmigrantes ilegales y en especial a los que realizan actividades criminales en el país.

Una residente del complejo, Marlee Sanders, relató que su pareja, un ciudadano afroamericano, fue detenido de manera temporal. El hombre fue esposado y liberado tres horas después, a las 4:00 a.m.

Los vecinos reportaron haber escuchado gritos y detonaciones durante la madrugada. Hasta el momento, no se han revelado las pruebas que vinculan a los arrestados con la banda criminal.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube