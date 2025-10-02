Mamografías y pruebas gratis en Illinois: lo que ninguna mujer debería dejar pasar

Suscríbete a nuestros canales

El Programa de Illinois contra el Cáncer de Mama y de Cuello de Útero se ha convertido en una herramienta clave de salud pública en el estado, al ofrecer mamografías, exámenes de mama, pruebas de Papanicolaou y exámenes pélvicos sin costo para mujeres que cumplen con los requisitos.

Desde 1995, esta iniciativa ha permitido que miles de residentes tengan acceso a detección temprana, incluso sin contar con seguro médico ni cumplir con requisitos de ingresos.

Además, aquellas mujeres que resulten diagnosticadas con cáncer pueden recibir tratamiento gratuito a través del Departamento de Asistencia Sanitaria y Servicios Familiares de Illinois.

Importancia de las revisiones periódicas

El cáncer de mama, después del cáncer de piel, es el más frecuente entre las mujeres en Estados Unidos. Sin embargo, cuando se detecta en sus fases iniciales, las probabilidades de éxito en el tratamiento son significativamente mayores.

Las mamografías y revisiones rutinarias ofrecen la posibilidad de identificar tumores en etapas tempranas y ampliar las opciones de atención.

En el caso del cáncer de cuello uterino, los especialistas destacan la importancia de recibir la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) a edades tempranas, preferiblemente entre los 11 y 12 años.

Además, someterse periódicamente a pruebas de Papanicolaou y del VPH es esencial para detectar alteraciones celulares que podrían convertirse en cáncer si no se tratan a tiempo.

Acceso y requisitos del programa

Las mujeres que residen en Illinois, tengan entre 21 y 64 años y carezcan de seguro médico —o cuyo plan no cubra pruebas de detección—, pueden calificar para el Programa de Cáncer de Mama y Cuello de Útero. No existen restricciones relacionadas con el nivel de ingresos.

Incluso si el diagnóstico de cáncer no se obtiene dentro de los centros del programa, las mujeres que cumplen con los criterios pueden acceder al tratamiento gratuito.

El proceso de inscripción puede iniciarse a través de la Línea de Salud de la Mujer, disponible en el número 888-522-1282 (800-547-0466 TTY), donde personal especializado guía a las pacientes en cada paso.

