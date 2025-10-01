Cáncer de mama: Grupo Médico Santa Paula resalta importancia del diagnóstico temprano

Suscríbete a nuestros canales

Si hay un mensaje que especialistas y centros médicos repiten con urgencia es éste: el cáncer de mama detectado a tiempo tiene más posibilidades de curación. En el Grupo Médico Santa Paula (GMSP) advierten que una mamografía y ecografía a tiempo pueden cambiar el curso de una vida.

Por qué es primordial hacerte exámenes periódicos

En los primeros estadios —cuando la lesión es muy pequeña— la tasa de supervivencia se acerca al 99 %, según estadísticas médicas, señala el oncólogo médico del GMSP el Dr. Juan Celis. Pero cuando la paciente acude tarde —con síntomas visibles o dolorables—, el tratamiento es más agresivo y el pronóstico empeora notablemente.

El autoexamen es un buen hábito, pero tiene limitaciones: solo detecta nódulos superiores a 2 cm. En cambio, las exploraciones por imagen pueden revelar lesiones mínimas, microcalcificaciones y alteraciones tempranas que escapan a la palpación.

En Venezuela la mamografía se indica desde los 35 años y suele complementarse con un eco mamario. En mujeres jóvenes sin factores de riesgo, el ultrasonido puede realizarse de forma independiente.

Para mujeres con mamas densas, el eco mamario funciona como complemento imprescindible. La radióloga Maribel Yoris, del GMSP, señala que en esos casos el eco permite evitar falsos negativos y mejorar la precisión diagnóstica.

Promoción del Mes Rosa

Como parte de la campaña del “Mes Rosa”, el GMSP ofrece una tarifa especial hasta el 31 de octubre: mamografía 2D + ecografía mamaria por 50 USD. Además, si la paciente acude con una acompañante que requiera los mismos estudios o compra la promoción a través de la página www.grupomedicosp.com, recibirán de obsequio una densitometría ósea.

Los equipos utilizados son de bajo nivel de radiación, con alta resolución, y cada resultado es interpretado por un equipo multidisciplinario que entrega acompañamiento, explicaciones claras y seguimiento.

Puedes solicitar una cita llamando al 0500 CUIDATE (2843283) o al (0212) 9176200, escribir vía WhatsApp al 0412/0422/0414/0424/ CLINICA (2546422), y visitar la página: www.grupomedicosp.com. Además, se puede seguir a la clínica como @grupomedicosp en las redes sociales Instagram, Facebook, X, TikTok, Threads y en su canal de YouTube.

