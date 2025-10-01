El STA representará a Venezuela en el Mundial de Robótica: será en Singapur

Suscríbete a nuestros canales

El Colegio Santo Tomás de Aquino (STA) obtuvo el primer lugar en dos categorías de las Olimpiadas Nacionales de Robótica, por lo que representarán al país en el próximo Mundial de Robótica.

Los equipos ganadores en las categorías Misiones Robóticas Junior y MisionesRobóticas Elementary, representarán al país en la World Robot Olympiad (WRO) 2025 el próximo mes de Noviembre, en una de las competencias de tecnología e innovación más prestigiosas del mundo, que reunirá en Singapur a delegaciones de más de 80 naciones.

Además del primer lugar, también se destacaron en el tercer lugar, representando a la categoría Deportes Robóticos.

Con este triunfo, el colegio suma tres años consecutivos representando a Venezuela en escenarios globales, tras haber participado en las ediciones anteriores en Panamá (2023) y Turquía (2024).

El enfoque del colegio hacia la robótica como parte esencial del currículo ha permitido que sus estudiantes desarrollen habilidades en programación, diseño, excel, simulación, prototipismo 3D, trabajo colaborativo y pensamiento crítico desde edades tempranas.

La World Robot Olympiad (WRO), avalada internacionalmente, reúne cada año a jóvenes de más de 80 países con el objetivo de promover el interés por la ciencia, la ingeniería y la programación a través de la robótica.

