El estado La Guaira ha dado un paso firme en la construcción de un nuevo modelo económico tras la firma de un significativo convenio de inversión con la República de Türkiye.

Este acuerdo sienta las bases para la instalación de una fábrica de juguetes en la región, un proyecto que busca generar empleo e impulsar el desarrollo local.

El gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, oficializó la alianza con la empresa turca de juguetes Mundo Ford Kids.

El convenio se inscribe en la estrategia nacional de diversificación económica y busca directamente generar nuevas fuentes de empleo y bienestar para las familias guaireñas.

Compromiso con la economía local

A través de sus redes sociales, el gobernador Terán enfatizó el impacto social del acuerdo: ":De esta manera seguimos fortaleciendo la economía nacional con la fuerza y el corazón de nuestro pueblo demostrando una vez que somos tierra de trabajo, progreso y paz".

Los promotores de la iniciativa destacan que la llegada de esta inversión subraya la confianza en el mercado local y en la estabilidad de la región.

La inversión de más de 10 millones de dólares, con el socio turco se presenta como una muestra de que Venezuela y La Guaira ofrecen seguridad jurídica y garantizan oportunidades sólidas para las empresas tanto nacionales como internacionales.

La instalación de la fábrica de juguetes es un paso concreto hacia la consolidación de una economía más fuerte y productiva, que materializa el esfuerzo continuo por construir un país más próspero.

Nuevo precio del pasaje de Caracas-La Guaira

Este lunes 29 de septiembre, pasajeros de la ruta Caracas-La Guaira reportaron un aumento en la tarifa del pasaje, que pasó de Bs. 100 a Bs. 170.

Aunque el ajuste se aplicó desde primeras horas de la mañana, hasta el momento se desconoce si responde a una resolución formal o a una decisión unilateral de los transportistas.

Recientemente, la Gaceta Oficial publicó el aumento del pasaje mínimo urbano, fijado en Bs. 40.

En paralelo, el sistema Metro, ferrocarril y operadoras estatales establecieron tarifas de Bs. 30, mientras que los estudiantes pagarán Bs. 20, con descuento del 50 %.

Además, mujeres mayores de 55 años, hombres mayores de 60 y personas con discapacidad tienen derecho a pasaje gratuito en rutas urbanas, según coordinación entre el Ministerio de Transporte y autoridades locales.

