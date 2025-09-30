Canonización histórica: dónde ver en vivo a José Gregorio y Madre Carmen este 19 de octubre

Suscríbete a nuestros canales

Este 19 de octubre, Venezuela vivirá un momento espiritual sin precedentes con la canonización de José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles.

La jornada promete unir a miles de fieles en oración, cultura y celebración, en honor a dos figuras emblemáticas de la fe nacional.

Por ello, la canonización ha despertado un profundo interés en comunidades religiosas, instituciones culturales y medios de comunicación.

Sin embargo, aún queda por revelar dónde podrá verse la ceremonia en pantalla gigante dentro del país.

Canonización en pantalla grande: dónde vivir la transmisión en comunidad

La ceremonia será transmitida en vivo desde el templo parroquial Inmaculada El Recreo en Sabana Grande quien organiza la vigilia oficial, gracias a la señal de Vale TV Canal 5.

La comunidad podrá reunirse en el templo para compartir este momento de oración y alegría, con apoyo logístico de la Arquidiócesis de Caracas.

La jornada comenzará con una vigilia espiritual, seguida de la transmisión en pantalla gigante de la canonización. El evento busca generar un espacio de encuentro entre devotos, vecinos y feligreses.

Actividades culturales en honor a José Gregorio Hernández

En paralelo, el Museo del Libro Venezolano inaugurará la muestra “José Gregorio Hernández, sus escritos” el jueves 2 de octubre a las 4:00 p.m. en San Román.

La exposición incluye sus obras “Elementos de filosofía” y “Elementos de bacteriología”, además de artículos publicados en El Cojo Ilustrado.

La profesora María Isabel Giacopini ofrecerá una charla sobre el legado intelectual del médico de los pobres. También se presentará el músico Vicente Hernández con himnos dedicados al nuevo santo venezolano.

Ciclo de eventos durante octubre y noviembre

El ciclo cultural continuará con actividades como bordado colectivo, charlas médicas y visitas guiadas. El museo abrirá de miércoles a domingo, entre 10:00 a.m. y 5:00 p.m., en la Calle Cocorote, Qta. Anduriña.

