Arrancan en octubre: Isnotú prepara estas actividades por la canonización de José Gregorio Hernández

El pueblo de Isnotú, cuna del Doctor José Gregorio Hernández en el estado Trujillo, se convierte en el epicentro de una gran celebración religiosa. La comunidad se está preparando para un jubileo histórico que marca la próxima canonización del "Santo de todos los venezolanos".

El Padre José Magdaleno Álvarez extendió una invitación a todos los fieles para unirse a los actos que honrarán a José Gregorio Hernández y a la Madre Carmen Rendiles. "Ya vamos a comenzar los actos en homenaje al santo de todos los venezolanos", afirmó el párroco.

La programación festiva se extenderá desde principios de octubre hasta noviembre, e incluye tres momentos clave en Isnotú dedicados al futuro santo:

Vigilia en Directo (19 de octubre): Se realizará una vigilia especial para que los devotos puedan presenciar en vivo la ceremonia de canonización desde Roma. Fiesta Litúrgica (26 de octubre): Se celebrará la primera fiesta litúrgica en el pueblo en honor a José Gregorio Hernández, ya como Santo oficial de la Iglesia. Misa Nacional (1 de noviembre): El Jubileo culminará con una misa solemne de alcance nacional, que contará con la presencia especial del nuncio apostólico, monseñor Alberto Ortega Martín.

Otras actividades en Roma y Caracas

1. Actividades Centrales en Roma (Vaticano)

Ceremonia de Canonización (19 de octubre de 2025): El acto principal, donde el Papa proclamará oficialmente a José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles como santos universales. Será en la Plaza de San Pedro, Roma.

Misa de Acción de Gracias en Roma (20 de octubre): Un día después de la canonización, se celebrará una misa especial para los peregrinos venezolanos, presidida por el Cardenal Pietro Parolin (Secretario de Estado del Vaticano), quien tiene una conexión especial con Venezuela.

Simposio Académico (17 de octubre): Se ha anunciado un simposio en Roma para reflexionar sobre la vida y el legado de ambos santos.

2. Grandes celebraciones en Venezuela (Caracas)

Misa Multitudinaria en Caracas (25 de octubre): Se está organizando una gran misa de acción de gracias en Caracas, un día antes de la fiesta litúrgica de José Gregorio Hernández. Se espera que sea un evento masivo con participación de obispos extranjeros.

