¿Cuánto cuesta estar en forma? Estos son los precios de los gimnasios en el este de Caracas

En el este de la Gran Caracas muchos los gimnasios buscan innovar y ofrecer instalaciones modernas y con equipos completos para quienes buscan estar en forma y llevar un estilo de vida saludable.

Entre las condiciones que buscan los clientes a la hora de elegir un gimnasio, se encuentra el horario, calidad de los espacios y equipos, planes de entrenamiento y alimentación al alcance del bolsillo y, sobre todo, entrenadores capacitados que puedan guiarlos para conseguir los mejores resultados.

Los precios de mensualidad y planes en el este de la ciudad suelen ser superiores a los centros de entrenamiento que se encuentran en el oeste, debido a condiciones asociadas con los costos de técnicos y de mantenimiento.

Precios de los gimnasios en el este de Caracas

Entre los gimnasios más populares se encuentran:

Nexus Training Studio (Las Mercedes)

Es uno de los más nuevos gimnasios de la ciudad, el mismo cuenta con dos pisos, divididos entre sala de pesas y crossfit.

Las tarifas del Nexus Training Studio parten desde los $50 por una semana de entrenamiento, hasta 80 dólares por mes.

Asimismo, ofrecen planes con mayor acceso a distintas áreas y servicios del establecimiento, rutinas de entrenamiento especializadas, eventos internos y valet parking, los cuales van desde los 100 dólares, hasta los $150 por mes.

The Power Spinning Gym (Chacao)

The Power Spinning Gym se encuentra en el nivel Terraza del centro comercial Chacaíto. Sus tarifas parten desde los $25 al mes.

Asimismo, cuentan con planes como el acceso por una semana, con un costo de 12 dólares. Y un día de entrenamiento por $3.

Todos los planes permiten el uso de todas las máquinas, sin restricciones de horarios y con acceso a las duchas.

Gold‘s Gym San Ignacio (Chacao)

Las instalaciones se encuentran en el centro comercial San Ignacio. Sus planes ofrecen asesoría nutricional, entrenadores personales y clases en diferentes disciplinas como yoga, step, pilates, estiramiento y TRX.

Las tarifas del Gold’s Gym parten desde los $85 dólares al mes. Mientra que el pago por un día de entrenamiento es de 10 dólares.

Gym Fitness Caracas (Chacao)

Gym Fitness Caracas se ubica en el edificio Mene Grande, de la urbanización Los Palos Grandes.

El complejo cuenta con una zona de ejercicios en bicicleta, zona de musculación, equipos para entrenamientos funcionales, un salón de usos múltiples, ducha y sala de vapor.

La mensualidad tiene un costo de $50; mientras que otras promociones ofrecen dos meses de entrenamiento por $90 y tres meses por $140.

El plan corporativo y el estudiantil tienen un costo de $40 por mes, y el pago por un día de entrenamiento es de $8. Una semana tiene un precio de $25.

CCS Gym Boleíta:

Ofrece clases de entrenamiento en bicicleta y aeróbicos; además de la asesoría de entrenadores en el área de pesas y máquinas.

Las tarifas mensuales parten desde los $70 y $80, según el plan que se elija (black o silver). Mientras que las tarifas anuales alcanzan los $800 dólares.

La inscripción en el CCS Gym Boleíta es de 40 dólares.

Los precios en los gimnasios del este de Caracas presentan una amplia diferencia en comparación con los que se ubican al otro lado de la ciudad, cuyas tarifas pueden partir desde los $15 mensuales, hasta los 150 dólares por planes anuales.

