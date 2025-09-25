Usuarios reportan bajón eléctrico en Caracas y otras regiones del país este 25 de septiembre: aquí los detalles

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves 25 de septiembre, cerca de las 11:15 a.m., usuarios en redes sociales reportaron un fuerte bajón eléctrico que afectó simultáneamente a varias regiones del país.

El evento generó preocupación por su alcance en varios estados.

Usuarios reportan bajón eléctrico este 25 de septiembre

Las entidades afectadas incluyen:

Distrito Capital

Miranda

La Guaira

Carabobo

Aragua

Vargas

Barinas

En plataformas como X (antes Twitter), los ciudadanos compartieron mensajes como “pedazo de bajón de luz… estado Vargas” y “horrible bajón 11:17 en Aragua”, mientras preguntaban “¿Dónde más?” ante la extensión del fenómeno.

"#Bajon 11:18am 11:20 #SinLuz #PuntoFijo las 3 Parroquias desde Puerta Maravén hasta Antiguo Aeropuerto #25Septiembre", reportó un usuario desde la plataforma X

Hasta el mediodía, ni el Ministerio de Energía Eléctrica ni Corpoelec habían emitido un comunicado sobre las causas del bajón. Sin embargo, por la simultaneidad del evento en distintas regiones, se presume una afectación en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Cabe destacar que el pasado 22 de agosto, el ministro de Comunicación, Freddy Ñañez, informó sobre una falla en la subestación de El Junquito, que afectó a varias zonas de la capital y centro del país.

