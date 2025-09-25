¿Estás preparado para un sismo? Así es el protocolo ciudadano de prevención que activa Funvisis

Suscríbete a nuestros canales

Tras los fuertes sismos de magnitud 5.4 y 6.0 que sacudieron al estado Zulia este miércoles, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) reforzó su llamado a la prevención ciudadana.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez confirmó que en las últimas horas se han registrado 10 sismos y 21 réplicas, producto de una falla tectónica activa en el occidente del país.

En tal sentido, Funvisis insiste en que la preparación salva vidas y que cada hogar, escuela o empresa debe contar con un plan de contingencia claro y practicado.

El objetivo es reducir la vulnerabilidad de la población ante un sismo, fenómeno que puede ocurrir en cualquier momento y sin previo aviso. Por ello, Funvisis detalla una serie de recomendaciones esenciales.

Sismo: ¿cómo actuar antes, durante y después?

Funvisis recomienda elaborar un plan de emergencia que defina las funciones de cada integrante del grupo familiar, escolar o laboral.

Este plan debe incluir un lugar seguro, accesible y equipado con botiquín, agua, alimentos, linterna, radio portátil, baterías, extintor, pito y contactos de emergencia.

También se deben asegurar objetos pesados como bibliotecas, lámparas y ventiladores. Las salidas deben mantenerse libres de obstáculos. Es vital conocer rutas alternas de escape y los recursos humanos disponibles en la comunidad.

Durante el sismo, se debe mantener la calma, evitar correr y protegerse bajo mesas, escritorios o junto a columnas internas. Alejarse de ventanas, balcones y objetos que puedan caer es fundamental. Si se está en un vehículo, detenerse y permanecer dentro.

Después del sismo, se deben cortar los servicios de gas, agua y electricidad. No encender fósforos ni velas. Usar radios de batería para seguir instrucciones oficiales. Evitar regresar a estructuras dañadas y caminar con calzado cerrado.

Personas con discapacidad: protección adaptada y comunicación efectiva

Funvisis recomienda elaborar una ficha personal con datos médicos, contactos y alergias. Identificar zonas seguras en el hogar, evitar estanterías cercanas y tener siempre un pito y teléfono móvil a mano.

Durante el sismo, personas en silla de ruedas deben frenar el dispositivo y cubrirse la cabeza. Quienes estén en cama deben protegerse con almohadas y cobijas. Después del evento, pedir ayuda con el silbato o generar ruido si no se puede hablar.

