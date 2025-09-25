"Enjambre sísmico": Delcy Rodríguez ofrece detalles sobre temblores en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Tras los fuerte sismos de magnitud 5.4 y 6.0 que sacudieron al estado Zulia este miércoles, la vicepresidente de la República, Delcy Rodríguez, informó que, en las últimas horas, se registraron 10 sismos y 21 réplicas.

Los organismos de seguridad se desplegaron en todo el país, como parte de las actividades preventivas, ante lo que Rodríguez denominó como un “enjambre sísmico” que afecta al occidente venezolano.

Sin pérdidas humanas por "enjambre sísmico"

“Felizmente no se han reportado pérdidas humanas”, destacó la funcionaria en un contacto telefónico con el canal VTV.

De igual manera, detalló que se movilizaron funcionarios de los organismos de seguridad ciudadana y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

“Han ocurrido sismos de 6.3 y 4.0 de magnitud, en total hemos tenido 21 réplicas y 10 sismos”, precisó Rodríguez.

Explicó que los temblores se habrían originado debido a que está “activa una falla tectónica en el occidente del país”.

Un sismo de magnitud 6.3 se presentó en horas de la noche de este miércoles en la región occidental de Venezuela.

Los temblores también alcanzaron algunos sectores de Caracas.

Resumen de sismos en Venezuela

El Servicio Geológico de Colombia publicó en la red social X que el movimiento telúrico fue de profundidad superficial con epicentro en la localidad de Mene Grande, en el estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia).

Igualmente, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) registró este sismo de magnitud 6.0, con epicentro a 45 kilómetros al este de Bachaquero, en el Zulia.

Además, previamente, el organismo informó sobre un sismo de magnitud 5.4.

