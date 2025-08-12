Identifican a miembros de familia venezolana fallecidos durante incendio: eran originarios de Maracay

Suscríbete a nuestros canales

La madre venezolana fallecida durante un incendio ocurrido en su vivienda, en la localidad de Talca, en Chile, fue identificada como Norelys Salmerón, de 36 años. Sus tres hijos también fallecieron en el incidente.

De acuerdo con el reporte de Versión Final, los menores de edad quedaron identificados como Kevin Rivas Salmerón, de 17 años de edad; Deivis Rivas Salmerón, de nueve años y Yanela Salmerón, de tres.

Incendio en la vivienda de la familia venezolana

Allegados de familia venezolana indicaron que la madre y sus tres hijos eran originarios de Maracay, capital del estado Aragua.

El trágico hecho se registró durante la madrugada de este lunes. El fuego afectó dos inmuebles del Pasaje 13 Poniente, en Talca, Región del Maule.

Algunos vecinos pensaron que en el siniestro había muerto la abuela de los niños y no Norelys, debido a que la señora era quien cuidaba a los niños cuando la madre salía a trabajar.

Leonardo Rivas, padre de los niños, quien labora en una carnicería en Talca, manifestó que se encuentra consternado por lo ocurrido.

Investigan causas del incendio

El siniestro se registró cerca de la 1:40 de la madrugada. Tras el control del fuego, el teniente Rodrigo Lara, oficial de ronda de la Prefectura Talca, informó que el personal policial y de Bomberos "logró constatar el lamentable fallecimiento de una mujer adulta y sus tres hijos".

La policía chilena informó sobre los hechos a la Fiscalía, entidad que designó al personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) para investigar la causa del incendio.

