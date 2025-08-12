ICE detiene a 350 delincuentes en Texas: enfrentan condenas por 1.700 delitos diferentes

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informó que, en los últimos seis meses, resultaron detenidos 350 presuntos delincuentes, quienes se encontraban en la ciudad de Houston, Texas.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los acusados vivían en Estados Unidos sin documentos. Además, revelaron que todos los detenidos fueron condenados por casi 1.700 delitos penales, publicó El Diario NY.

ICE señaló que los supuestos miembros de distintas pandillas habían ingresado a Estados Unidos 1.400 veces.

Asimismo, detalló que todos están acusados de distintos delitos. “Entre los arrestados había asesinos convictos, depredadores infantiles, ladrones, pirómanos y un extranjero que entró ilegalmente a Estados Unidos 40 veces”, indicó el organismo estadounidense.

“Estos grupos han ingresado ilegalmente a Estados Unidos 1434 veces y han sido condenados por 1,685 delitos“, indicó ICE.

Miembros de 40 bandas delictivas distintas

Los agentes de ICE detuvieron a los integrantes de más de 40 pandillas diferentes, entre estos, 39 miembros de la MS-13, 25 integrantes de bandas transnacionales venezolanas, 15 de la pandilla Calle, seis miembros de los Latin Kings, 159 de la pandilla Paisas, 12 de Sureños-13 y 26 miembros de Tango Blast.

El director interino de la Oficina de Campo de Operaciones de Detención y Deportación de ICE en Houston, Gabriel Martínez, indicó que, “en los últimos dos años en Houston, pandilleros transnacionales fueron responsables de la brutal violación y asesinato de una niña inocente de 12 años cuando se dirigía a la tienda”.

Un grupo de inmigrantes que se encuentran bajo custodia de las autoridades, cometieron delitos graves según relató ICE.

Criminales detenidos por el ICE

Entre los presuntos criminales detenidos por el ICE figuran:

Milton Alexander Magana Fuentes, de 31 años, forma parte de la banda Paisas. Está señalado como depredador de menores. Fue arrestado el 2 de julio, luego de ingresar a EEUU sin papeles en cuatro ocasiones. Fue condenado por indecencia sexual con un menor, no registrarse como delincuente sexual, reingreso ilegal y entrada ilegal.

Ronald Alberto Rivas Aguilar, de 28 años y miembro de MS-13, originario de El Salvador. Fue arrestado el 21 de julio y condenado por homicidio.

Humberto Romero Ávila, de 45 años, pandillero del grupo Paisas de 45 años, originario de México. Ingresó a Estados Unidos en 10 ocasiones. El 13 de febrero, ICE lo deportó a México, donde era buscado por homicidio. En Estados Unidos, Romero Ávila fue condenado por cuatro cargos de conducir bajo los efectos del alcohol (DWI), además de hurto, reingreso ilegal y entrada ilegal.

Jonathan Josué Valle Moralez, de 31 años y miembro de la pandilla MS-13 de El Salvador, fue deportado previamente y arrestado el 24 de febrero. Condenado por posesión ilegal de arma de fuego. El 6 de marzo, el ICE lo puso bajo custodia del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos para ser procesado por homicidio.

Javier Iván Montoya Ávila, de 34 años, y miembro de Paisas, originario de México. Ingresó como indocumentado a EEUU 26 veces y ha sido condenado por robo, manipulación de registros gubernamentales, allanamiento ilegal, reingreso ilegal y entrada ilegal.

José Ángel Martínez, de 39 años, de la pandilla Paisas. Este hombre es considerado un depredador infantil Entró a EEUU cinco veces y está condenado por indecencia sexual con un delito menor, agresión agravada a un miembro de la familia, resistencia al arresto, robo, posesión de drogas y obstrucción a la policía.

Luis Fernando Nava García, también de Paisas de 20 años de México. Ingresó a Estados Unidos sin documentos 40 veces y ha sido condenado dos veces por reingreso ilegal.

Gerardo Ortega Contreras, de 43 años, miembro de la pandilla Tango Blast que fue deportado de México. Condenado cinco veces por resistirse o evadir el arresto, cuatro veces por conducir bajo la influencia del alcohol (DWI), tres veces por obstruir una investigación y robo; dos veces por atropello y fuga, y una vez por posesión de drogas, agresión y hurto.

Juan Manuel Cayetano Vásquez, de 48 años, de la pandilla Sureños-13, originario de México. Ingresó ilegalmente a Estados Unidos en 13 ocasiones. Cayetano Vásquez fue condenado seis veces por posesión de drogas y tres veces por resistencia al arresto; dos veces por violencia doméstica, dos por agresión y dos por robo de identidad; y una vez por privación ilegal de la libertad, una por ingreso ilegal, una por reingreso ilegal, una por agresión física y una por destrucción de pruebas.

Jonathan Morales-Abundis, de 30 años, de la pandilla Sureños-13, nacido en México. Un total de 29 veces ingresó al país, fue arrestado el 9 de abril. Condenado tres veces por reingreso ilegal y una vez por tráfico de inmigrantes y entrada ilegal.

José Pizano Tierrablanca, de 33 años y originario de México, es miembro de la pandilla Sureños-13. Ingresó ilegalmente a los EEUU cuatro veces y ha sido condenado por indecencia sexual con un menor y entrada ilegal.

Samuel Valenzuela Martínez, de 55 años, forma parte de Paisas. Cinco veces entró a EE.UU. sin documentos y ha sido condenado seis veces por conducir bajo los efectos del alcohol (DWI), tres veces por agresión y entrada ilegal, y una vez por atropello y fuga, hurto, crueldad hacia un menor, evasión de arresto, fraude y reingreso ilegal.

Luis Alberto Hernández, de 46 años, miembro de Latin Kings. Ha sido condenado cuatro veces por violencia doméstica, tres veces por reingreso ilegal, dos veces por agresión agravada y una vez por tráfico de drogas, posesión ilegal de un arma de fuego, obstrucción a la policía, conducta desordenada, posesión de drogas, interferencia con una llamada de emergencia al 911 y abuso infantil.

Juan Pablo Hernández Ramos, de 35 años, considerado un depredador infantil y miembro de la pandilla Paisas de México. Fue deportado tres veces y condenado por posesión con intención de promover pornografía infantil, agresión sexual, agresión agravada, entrada ilegal y reingreso ilegal.

“Las 1.685 condenas penales fueron por una amplia variedad de delitos, incluidos secuestro, homicidio, agresión sexual, agresión sexual de un niño, promoción de pornografía infantil, agresión agravada, violencia doméstica, robo, tráfico de inmigrantes, tráfico sexual, crimen organizado, tráfico de drogas, posesión de drogas, incendio provocado, allanamiento, posesión ilegal de un arma de fuego, entrada ilegal, reingreso ilegal, fraude, fuga y evasión de arresto”, confirmó el ICE.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube