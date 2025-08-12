Caen dos venezolanos por secuestro de un empresario: habrían recibido el dinero del rescate

Suscríbete a nuestros canales

Dos ciudadanos venezolanos resultaron detenidos por su presunta participación en el secuestro del empresario Rodrigo Cantergiano, en la localidad de Quilicura, en Chile. Con estas nuevas detenciones, son seis los imputados por este caso.

De acuerdo con el reporte de las autoridades chilenas, el personal del OS9 de la policía chilena estuvo a cargo de la captura de los implicados.

Las investigaciones permitieron vincular a los dos nuevos detenidos, específicamente, con el retiro del dinero exigido para la liberación de la víctima.

Los venezolanos recogieron el dinero del rescate

Según Radio Bío Bío, los dos venezolanos habrían recibido el monto del rescate.

Familiares de Cantergiani, cofundador y CEO de la empresa de plásticos Ceroplas, expusieron ante las autoridades que los secuestradores exigieron 300 millones de pesos por su liberación, la cual se concretó pasadas las 3:00 de la madrugada del pasado viernes 08 de agosto, por una suma menor.

La Fiscalía ECOH Metropolitana informó ese mismo día sobre la detención de cuatro individuos vinculados en el caso, cuyos arrestos se ampliaron por solicitud del Ministerio Público.

Todos los acusados permanecen bajo custodia y serán formalizados a la 1:00 de la tarde de este miércoles 13 de agosto.

El secuestro ocurrió cuando Cantergiani llegaba a su fábrica en calle Colorado de Quilicura. Tres delincuentes armados lo interceptaron, lo amenazaron con armas de fuego y lo forzaron a subir a otro vehículo.

El empresario denuncia a los captores

Posteriormente, contactos cercanos a la víctima recibieron mensajes extorsivos, en los que les exigían el pago del rescate.

Tras su liberación, hallaron a Cantergiani en avenida Gabriela, límite entre Puente Alto y La Pintana, donde el conductor de una va lo auxilió y lo trasladó a la 38ª Comisaría de Puente Alto.

Finalmente, el empresario acudió para constatar lesiones físicas y declaró ante el Departamento OS9.

