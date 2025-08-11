Madre venezolana y sus tres hijos mueren durante incendio de su vivienda: investigan causas del siniestro

Suscríbete a nuestros canales

Una madre venezolana y sus tres hijos fallecieron en horas de la madrugada de este lunes, 11 de agosto, durante un voraz incendio que afectó la vivienda que habitaban en la población de Talca, en Chile.

El hecho se registró en la calle 13 Poniente, entre 28 y 29 Sur. Autoridades aún investigan las causas del siniestro que arrasó con la propiedad y la familia que vivía en ella, informó Bio Bio Chile.

Madre venezolana y sus tres hijos quedan atrapados en el incendio

A pesar de los esfuerzos por rescatar a los afectados, no fue posible salvarle la vida a los miembros de la familia que se encontraba al interior.

El teniente Rodrigo Lara, oficial de ronda de la Prefectura Talca de Carabineros, señaló que tras el control del fuego “se logra constatar el lamentable fallecimiento de una mujer adulta y sus tres hijos”.

Además, otras dos viviendas resultaron afectadas.

El Laboratorio de Criminalística de Carabineros trabajará para identificar la causa del incendio.

De acuerdo a lo indicado por las autoridades, el incendio se habría producido por una conexión eléctrica artesanal que provocó un sobrecalentamiento.

La madre tenía 36 años de edad, mientras que sus hijos tenían 17, ocho y tres años.

Rescatan a 28 migrantes venezolanos de red de tráfico

Al menos 28 ciudadanos venezolanos fueron rescatados de una presunta red de tráfico de inmigrantes, en la frontera entre Perú y Chile.

Agentes de la Policía Nacional del Perú informaron sobre la desarticulación de la banda criminal “Los Discretos de la Frontera Sur”, la cual, desde hacía varios meses, se dedicaba al tráfico de migrantes en la zona limítrofe de ambos países.

Los funcionarios capturaron a seis integrantes de la organización delictiva durante un operativo en el kilómetro 1331 de la vía Panamericana Sur, distrito Gregorio Albarracín, región Tacana, cerca del hito 13 de la línea fronteriza.

La operación permitió el rescate de 33 extranjeros. Se trata de 28 venezolanos, tres colombianos y dos ecuatorianos, entre ellos, cinco niños.

Estas personas ingresaron desde Chile por pasos no autorizados y eran trasladadas hacia Tacna por “coyotes”, a cambio de un pago.

Las autoridades incautaron cuatro camionetas que eran utilizadas para el transporte de las víctimas.

Los detenidos y los migrantes fueron puestos a disposición del área de trata de personas de la Policía Nacional.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube