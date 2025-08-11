Rescatan a 28 migrantes venezolanos en paso fronterizo: eran trasladados por una red criminal

Suscríbete a nuestros canales

Al menos 28 ciudadanos venezolanos fueron rescatados de una presunta red de tráfico de inmigrantes, en la frontera entre Perú y Chile.

Agentes de la Policía Nacional del Perú informaron sobre la desarticulación de la banda criminal “Los Discretos de la Frontera Sur”, la cual, desde hacía varios meses, se dedicaba al tráfico de migrantes en la zona limítrofe de ambos países.

Rescatan a 28 migrantes venezolanos

Los funcionarios capturaron a seis integrantes de la organización delictiva durante un operativo en el kilómetro 1331 de la vía Panamericana Sur, distrito Gregorio Albarracín, región Tacana, cerca del hito 13 de la línea fronteriza.

La operación permitió el rescate de 33 extranjeros. Se trata de 28 venezolanos, tres colombianos y dos ecuatorianos, entre ellos, cinco niños.

Estas personas ingresaron desde Chile por pasos no autorizados y eran trasladadas hacia Tacna por “coyotes”, a cambio de un pago.

Las autoridades incautaron cuatro camionetas que eran utilizadas para el transporte de las víctimas.

Los detenidos y los migrantes fueron puestos a disposición del área de trata de personas de la Policía Nacional, informó Perú21.

Tres venezolanos detenidos por robo

En un hecho aislado, tres ciudadanos venezolanos resultaron detenidos por las autoridades policiales de Chile, como presuntos responsables de varios robos con violencia e intimidación.

Los incidentes en los que estarían implicados se registraron este martes en el centro de Viña del Mar, en la región de Valparaíso.

En específico, los aprehendidos son dos hombres adultos y un menor de 15 años, todos con situación migratoria irregular en ese país.

Las autoridades indicaron que se les atribuyen, al menos, cinco hechos ilícitos.

A su vez, desde la Policía de Investigaciones se precisó dichas personas pertenecen a una agrupación criminal proveniente de Santiago, los cuales viajaban a la Ciudad Jardín para concretar los robos.

Asimismo, indicó que durante el operativo fueron incautados 727 gramos de cannabis sativa, cocaína base, 13 mil pesos en efectivo y diversas especies de interés criminalístico.

