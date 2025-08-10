Venezolano muere durante intento de robo en una farmacia: policía encubiertos se enfrentan a los ladrones

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre venezolano murió y otro resultó herido tras un enfrentamiento contra funcionarios policiales dentro de una farmacia.

De acuerdo con el reporte de Panamericana, los dos hombres venezolanos intentaron cometer un asalto en un local de la localidad de Puno, en Perú.

Venezolanos se enfrentan a policías encubiertos

Sin embargo, el intento de robo culminó con un tiroteo. Los asaltantes desconocían que dentro de la farmacia se encontraban los funcionarios policiales encubiertos.

El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del local.

Los dos delincuentes utilizaban cascos de motociclista para ocultar su identidad. Uno de ellos apuntó directamente a un agente vestido de civil, quien se hacía pasar por cliente. Mientras tanto, su cómplice intentó llegar hasta la encargada del negocio.

Los policías reaccionaron de inmediato para repeler el ataque. Uno desenfundó su arma de reglamento y disparó en defensa propia. Los disparos alcanzaron a los dos atacantes.

Un muerto y un herido tras asalto en farmacia

Uno de los delincuentes logró salir, pero murió a los pocos metros como consecuencia de las heridas que sufrió.

El otro fue capturado por personal policial cuando intentaba escapar herido.

Ninguno de los agentes ni los trabajadores del local resultaron afectados.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de los dos hombres venezolanos, no ofrecieron detalles sobre su situación migratoria en Perú.

