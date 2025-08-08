Desmienten muerte del influencer venezolano Luis Rivas en Alligator Alcatraz: su expareja logró contactarlo

Suscríbete a nuestros canales

La expareja del influencer Luis Manuel Rivas Velásquez, desmintió los rumores sobre su supuesta muerte. Por medio de un video publicado en la red social TikTok, la mujer aseguró que el creador de contenido logró comunicarse con ella, por medio de una llamada.

En días anteriores, familiares de Luis Rivas informaron sobre la supuesta muerte del influencer, quien estaba detenido en el centro de detención conocido como Alligator Alcatraz, inaugurado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Desmienten muerte del influencer Luis Rivas

La preocupación de su actual pareja, Rosana Navaz, se dio luego de que sus familiares recibieran información no oficial sobre su estado de salud y aparente fallecimiento.

Sin embargo, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) emitió un comunicado, con el cual las autoridades aseguraban que el venezolano estaba con vida y había sido internado en un hospital.

“Rivas Velásquez se desmayó y fue llevado al hospital por precaución. ICE se toma muy en serio su compromiso de proteger a los que están bajo su custodia. Nos aseguramos de que los extranjeros ilegales tengan acceso a atención médica adecuada”, indicó la secretaria auxiliar de asuntos públicos de DHS, Tricia McLaughlin, en declaraciones escritas obtenidas por Telemundo.

Ahora, su expareja, una mujer identificada con el nombre de Nathali, afirmó que logró contactar directamente Rivas.

Una llamada breve

En su video, Nathali confirmó que el influencer “está bien” y que logró comunicarse brevemente con sus hijos.

“Hoy tuve comunicación directamente con Luis Manuel. Él llamó para darle conocimiento a sus hijos que está bien. Fue una llamada breve y hablaba bastante bajo. No pude tener mayor detalle con él. Solo sé y me importa que está bien”, informó la expareja del venezolano.

Finalmente, expresó su gratitud hacia el público por mostrar apoyo durante los momentos de incertidumbre que vivieron los familiares del creador de contenido.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube